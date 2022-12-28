Самые знаменитые дома с привидениями со всего мира

Казалось бы, нет ничего проще, чем завести в доме привидение: достаточно совершить в нем страшное преступление, купить попкорн и ждать результатов. Почему-то это срабатывает далеко не всегда. Рассказываем и показываем, где сработало.

Фото: Super.ru Super.ru

Михайловский замок, Санкт-Петербург

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Император Павел I появился на свет в 1754 году в Летнем дворце Елизаветы Петровны (что будет крайне важно для этой истории). Рос он несчастным и по царским меркам одиноким, а проклятья сыпались на его голову из-за того факта, что чуть ли не каждый при дворе знал: Павел I не сын Петра III, Екатерина II забеременела от своего красавца-любовника Сергея Васильевича из рода Салтыковых. Ходили и другие байки, якобы его могли подменить.

Павла I отправили с глаз императорских подальше — в Гатчину, где его душевное состояние подвергалось серьезным испытаниям в борьбе с внутренними демонами. Особенно беспокоили окружающих разговоры Павла I о смерти. Чего стоило его изречение у того самого Летнего дворца: «Хочу умереть там, где родился»! По приказу Павла Летний дворец был разобран, и на его месте стали воздвигать кое-что солиднее: Михайловский замок, куда он и переехал 1 февраля 1801 года уже в статусе Императора. После множества мрачных предзнаменований и пророчеств Павел I встретил свою смерть в ночь с 11 на 12 марта 1801 года от рук заговорщиков.

Жить в роковом месте никто не хотел, поэтому в 1819 году проклятый замок отдали под инженерное училище. После студенты и сторожа говорили, что призрак Павла I якобы наведывается в здание каждую полночь. Активисты поймали нескольких шутников, которые ночью заворачивались в простыни и пугали народ. Однако привидение так и не исчезло: до сих ходят легенды о пугающих шумах, отражениях в зеркале и играющих по ночам музыкальных инструментах.

Амитивилльский особняк, США

Прославленный американский дом призраков до сих пор вызывает споры: был ли ужас? В 1974 году некий Рональд Дефео поднял на уши округу криками, что в его доме кто-то убил всю его семью. Там и в самом деле были найдены трупы его отца, матери, двух сестер и двух братьев. Все шесть человек застрелили ночью в кроватях. Дальнейшее в двух словах не пересказать (про это были написаны книги, сняты фильмы и сериалы). Если в трех словах, то суд признал, что всю семью убил сам Рональд Дефео, подчиняясь голосам в своей голове. Дефео был отправлен в тюрьму, где и скончался 12 марта 2021 года.

Дом за бесценок сдали семье Латцев — неместных, оказавшихся не в курсе рассказанной истории, потому хлебнувших приключений с призраками. С той поры домишко бесконечно менял хозяев: многие специально приобретали его, чтобы прикоснуться к потустороннему. В последний раз особняк сменил владельца в 2017 году. Дом постоянно навещали любители паранормальных исследований, и результаты были, скажем так, нестабильны, зависели от исследователя. Показания главных свидетелей призраков — Латцев — ведущие эксперты проверяли на детекторах лжи, после чего сделали выводы, что Латцы не лгут.

Особняк семьи Лиу, Тайвань

В 1950 году этот милый дом в живописном месте внезапно покинули его обитатели. Домами просто так не разбрасываются, а в небогатом Тайване так точно. Этим случаем заинтересовались местные жители, затем настал черед прессы. Докопаться до истины оказалось непросто: в итоге выяснилось, что у служанки был бурный роман с работодателем; и из-за боязни разоблачения или от нервного срыва она утопилась в колодце. После чего ее дух стал приходить и преследовать проживающее в доме семейство. Непонятно, почему дух так разозлился: может, служанка не прыгала в колодец, и ей кто-то в этом помог? Когда-то там обустроила штаб опальная китайская партия Гоминьдан: сразу после в ее рядах последовала серия суицидов, после чего они съехали. Уверяют, что привидение не покидает это место и поныне.

Вилла де Векки, Италии

Мрачный, но крупный особняк 1857 года в провинции Лекко на озере Комо. Сейчас он заброшен, на всех картах обозначен как дом призраков. Он стал таким не сразу, но очень быстро: граф Феликс де Векки заказал архитектору летнюю резиденцию. Уже через год после завершения работ архитектор скончался. А в 1862 году самого графа постигла трагедия: его дочь исчезла, а жена была найдена в доме убитой. Расследование и поиски не дали результатов, граф не выдержал и добровольно ушел из жизни.

Какое-то время там обитали родственники графа, однако больше никто в особняке селиться не хотел, считая его проклятым, населенным неупокоенными душами. С 1960-х годов он стоит без хозяина, и, что самое поразительное, кажется неуничтожимым. Лавина, которая вынесла все окрестные постройки, оставила виллу де Векки нетронутой.

Плакли, Англия

В книге рекордов Гиннесса деревушка Плакли в графстве Кент указана как самое густонаселенное привидениями поселение Великобритании. По подсчетам, здесь обитают от 12 до 16 призраков. Самые знаменитые — почему-то женщины, одна из которых трагически погибла еще в XII веке, теперь постоянно носит красное. Еще одна старушка торговала на мосту травами и постоянно дымила трубкой, как-то заснула и сгорела заживо. Ее и поныне встречают на мосту: с трубкой женщина не расстается и после смерти.

Общежитие строителей на Лихоборской, Москва

Барабашка — главный паранормальный герой перестройки. В 1988 году три девушки из общежития молодых строителей на Лихоборской набережной дозвонились до телередакции в Останкино с жалобами на необъяснимую аномалию в комнатах первого этажа. Виновника торжества они прозвали барабашкой: тот, собственно, барабанил, хлопал дверьми, баловался с посудой, а попытки обнаружить его не увенчались успехом.

После барабашку принялись ловить всей страной: к дому выстроилась очередь из репортеров, парапсихологов, священников и охотников за привидениями. С барабашкой удалось связаться: он отвечал стуком на некоторые вопросы. Соседи-завистники поговаривали, будто все это пустой розыгрыш: якобы они даже поймали шутника. Барабашка и в самом деле куда-то исчез, однако официального разоблачения феномена мир так и не дождался.