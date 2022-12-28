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2 часа назад

Почему в Австралии купаются в колготках

Ferra.ru

На полуострове Кейп-Йорк в штате Квинсленд можно встретить людей, которые купаются в колготках. Причём это характерно для всего летнего сезона. С чем же связаны такие особенности купания?

Почему в Австралии купаются в колготках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В Австралии на северном побережье люди часто сталкиваются с медузами. После встречи с этим существом у человека могут остаться на коже красные следы, может возникнуть жжение, резкая боль.

Нужно сказать, что медузы, обитающие в Австралии, не совсем обычные. Тело у них полностью прозрачное, а называют их Chironex fleckeri, морскими осами, медузами-коробочками. Скорость такой медузы составляет от 5 до 7 км/ч, вес - примерно 2 кг. У неё есть щупальца (40 штук), и на каждом - 5 тысяч стрекательных клеток. В целом содержится в них 4 мг яда, в то время как смертельная доза для человека - 0,04 мг на 1 кг веса. В среднем, как считается, такие медузы убивают одного человека в год.

Научные исследования при этом показывают, что сквозь колготки эти медузы жалить не могут. Связано это с тем, что нейлон они воспринимают как неживой объект, поэтому их клетки с ядом на активизируются.

Для защиты от таких медуз жители Австралии надевают две пары колготок. Одна пара располагается на нижней части туловища, другая - на верхней. Конечно же, ещё проделывают отверстие для головы.

Также продаются в этой стране стингер-сьюты. Это специальные костюмы, созданные для защиты от медуз.

Но самым надёжным способом избежать столкновения с медузой всё-таки считается отказ от плавания в море в то время, когда эти существа особенно активны.

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