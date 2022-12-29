Чем уникальна церковь Даниловского кладбища

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны старинной церкви, которая находится на Даниловском кладбище. Она обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Церковь расположена по адресу: 4-й Рощинский проезд, дом 30, строение 1.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«История храма Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище Москвы началась еще в XVIII веке. Тогда его здание было деревянным. Каменное построили в 1832 году. Примечательно, что до сегодняшнего дня здесь сохранилось множество архитектурных элементов, например резной золоченый главный иконостас. После проведения научных исследований специалисты составили перечень всех ценных архитектурных и декоративных элементов сооружения, которые вошли в предмет охраны церкви. Любые реставрационные работы в церкви теперь могут проводиться только в соответствии с ним и по согласованному проекту», — рассказал глава Департамента культурного наследия АлекАлексей Емельянов.

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В предмет охраны вошли все элементы, формирующие исторический облик памятника. В их числе изящная ротонда с куполом, пилястры, кресты, две апсиды (алтарные выступы, как бы пристроенные к храму), трапезная, колокольня с открытым ярусом, где находятся колокола, южный придел, фронтон, оформление оконных и дверных проемов, венчающие карнизы, живопись, четыре надгробных памятника, вмонтированных в нишу западного фасада.

Специалисты также включили в предмет охраны два портика ионического ордера. Ионический — один из трех древнегреческих архитектурных ордеров (или стилей), его характерная черта — капители колонн, дополненные волютами (двумя симметрично расположенными завитками).

Отдельно специалисты перечислили материалы отделки фасадов: белый камень, гладкая штукатурка с окраской, ленточный руст (обработка нижней части фасада глубокими горизонтальными врезами без вертикальных швов). В описании интерьеров они подчеркнули особое значение резного золоченого главного иконостаса 1830-х годов, иконостаса придела начала XX века, пола и солеи из метлахской плитки начала XX века, лестницы, ведущей на колокольню. В предмет охраны вошла живопись XIX — начала XX века, в том числе в технике гризайль (использование в живописи одного цвета разных тонов и приемов светотени). В перечень основных элементов памятника архитектуры включили и планировку помещений.

Первоначально при Даниловском кладбище была построена деревянная церковь, освященная 31 декабря 1772 года в память о семи епископах Херсонесских, почитаемых православными как священномученики. Каменный храм был построен в 1832 году на средства купца С. Логга (по другим источникам, С.Л. Лепешкина) по проекту архитектора академика Ф.М. Шестакова.

В архитектурном плане новый храм представлял собой здание с купольной ротондой, лаконично декорированное в стиле ампир. У храма были приделы в честь праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, благоверных князей Даниила Московского и Александра Невского, священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Главный престол был посвящен одному из главных христианских праздников — Сошествию Святого Духа.