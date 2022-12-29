Землянка с историей: домик Петра I в Дербенте

Попадая в Дербент, турист первым делом спешит посмотреть цитадель Нарын-кала, древнюю Джума-мечеть, магалы и крепостные ворота старого города. Но помимо памятников времен Ануширвана здесь есть свидетели более поздней истории. Например, остатки домика, где жил Петр I во время Персидского похода.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Персидский поход

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Во второй половине июля 1722 года из Астрахани по Каспийскому морю в направлении современного Дагестана выдвинулся российский флот. Среди 274 судов был бот «Ингерманландия», на борту которого плыл сам российский император Петр I. По суше из Астрахани также выдвинулись драгуны, донские казаки и калмыки.

Хотя император заручился поддержкой местных владетелей, далеко не все были готовы с распростертыми объятиями встретить российскую армию. Поэтому, увидев сопротивление со стороны Султан-Махмута Утамышского, солдаты, как писал Петр в Сенат, «проводили его кавалерию и третьею частию пехоты до его жилища, отдавая контрвизит и, побыв там, для увеселения их сделали из всего его владения феэрферк для утехи им, а имянно сожжено в одном его местечке, где он жил, с 500 дворов, кроме других деревень, которых по сторонам сожгли шесть».

Одним из главных пунктов в этом походе должен был стать город Дербент — важный торговый и стратегический пункт на побережье Каспия. 23 августа наиб Имам-Кули-бек вместе с другими жителями преподнес ключи от города и предложил императору свой дом для ночлега. Но Петр посчитал необходимым вернуться в военный лагерь, который раскинулся около городских стен. Здесь для императора была сооружена небольшая «землянка».

Что же представляло собой это сооружение? По сути, это была полуземлянка размерами чуть более 8 метров в длину и чуть менее 4 метров в ширину, вырытая на глубину около полуметра и сложенная из камней на глиняном растворе. Она была разделена на два помещения. Крыша из дерева с земляным накатом держалась на двух столбах, пол был глиняным.

Пробыв в Дербенте несколько дней, Петр I направился в Астрахань. А о месте его ночлега у стен города забыли более чем на век.

Что поразило Александра Дюма

Вторая жизнь «землянки», «сакли» или «домика», как по-разному называли это сооружение, началась в середине XIX века. В 1844 году наместником и главнокомандующим войсками на Кавказе был назначен герой войны 1812 года Михаил Семенович Воронцов. Он был известен инициативами в области культуры: в Ставрополе при его содействии был открыт драматический театр, в Тифлисе стали выходить газета «Кавказ» и «Кавказские календари», началось бурное развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. Тогда же Воронцов посетил и Дербент, где в цитадели ему показали окно, которое по легенде было прорублено лично Петром, ожидавшим прибытия флота, для лучшего обзора.

Наместнику продемонстрировали и полуразрушенную землянку, в которой останавливался на ночлег император. Сооружение за годы запустения приобрело неприглядный вид и в любой момент могло полностью разрушиться. И спустя некоторое время Воронцов приказал выделить дербентскому военному губернатору 305 рублей 95 копеек для устройства чугунной ограды вокруг землянки и возведения навеса над ней.

Оказавшийся здесь спустя 10 лет популярный французский романист Александр Дюма писал: «Первый предмет, поразивший нас, — небольшое земляное строение. Оно было защищено двумя пушками, окружено решеткой, на двух каменных столбах виднелись две даты: 1722 и 1848 — и надпись: „Первое отдохновение великого Петра“».

Нельзя не заметить, что чугунные пушки, установленные у павильона, во второй половине 1860 годов едва не были проданы как металлолом. Но военный губернатор Дагестанской области сумел найти на них средства, и таким образом они остались частью ансамбля этого памятника.

Каждый путешественник, посещавший Дербент в XIX веке, обязательно осматривал это в целом неприметное строение, связанное с именем российского императора. Например, в 1850 году будущий император Александр II во время путешествия по Кавказу также посетил «домик» Петра. Землянка многократно была запечатлена на гравюрах и фотографиях — именно благодаря этим изображениям сегодня можно понять, как и когда она перестраивалась и меняла свой облик.

Подсобка, столовая, музей

В самом начале XX века дагестанский краевед Евгений Козубский так описывал этот памятник и его состояние: «В настоящее время хижина Петра Великого представляет низкую, бутоватого камня, избушку, на две трети врытую в землю, состоящую из двух комнаток с земляною крышею. Над ней сооружен колончатый, из тесаного камня, с железною крышею павильон, за решетчатым входом в который наверху вставлена доска с вырезанной надписью: „Место первого отдохновения Великого Петра 23 августа 1722 г.“».

Вокруг землянки был разбит сквер, в павильоне размещался портрет Петра I, а также плакат с описанием его Персидского похода. Рядом с нею в почетном карауле несли службу часовые из дербентского гарнизона.

Водоворот революции и Гражданской войны не пощадил и землянку российского императора — она была полностью разрушена. А впоследствии просветы между колоннами оказались заложены кирпичом, поверх самого памятника настелили деревянные доски, а получившееся помещение использовали то как подсобку, то как столовую, а затем и как жилой дом.

И только в 2014 году дагестанские археологи провели раскопки на месте землянки. Строение было очищено от более поздних построек, дореволюционный павильон восстановлен, раскоп самой землянки помещен под стеклянный колпак, а рядом с павильоном открыт памятник императору Петру I и музей, посвященный его Персидскому походу.