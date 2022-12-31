Первые жители России встретили Новый год

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили Новый год. В этих регионах он наступил в 15:00 по московскому времени 31 декабря.

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Кроме того, в 16:00 по московскому времени 2023 год наступит на Сахалине, Курильских островах в Магадане и восточных районах Якутии, еще через час его встретят в Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что изменений формата традиционного новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам в этом году не планируется. При этом представитель Кремля напомнил, что власти никогда не раскрывают, как и когда записывается поздравление главы государства. Однако он подчеркнул, что каждое обращение Путина несет «отпечаток ушедшего года» и содержит основные посылы на наступающий.