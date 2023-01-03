Озеро надежды: названо «место силы» в России

Самое загадочное озеро России – нижегородский Светлояр – по итогам открытого общероссийского голосования вошло в тройку лидеров проекта федерального значения «Места силы России». Голосование проходило в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». О том, в чём именно сила Светлояра, нам рассказали в музее-заповеднике «Град Китеж» в Воскресенском районе.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В поисках града Китежа

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Озеро Светлояр – одно из самых загадочных мест России. По преданиям, под его водами находится город Китеж, который скрылся, чтобы не сдаться врагу во время нападения хана Батыя. До сих пор в Русскую Атлантиду приезжает множество паломников, особенно в день иконы Владимирской Божией Матери 7 июля. Интересны эти места и туристам, и детям.

По условиям проекта о 10 «местах силы» России были сняты фильмы. В фильм об озере Светлояр вошли и моменты из работы музея-заповедника «Град Китеж». У музея есть своя история, которая начинается с 1997 года, когда в селе Владимирское был открыт школьный музей «Китеж».

«В 2002 году был создан историко-художественный музей, а в 2003 м он получил статус народного, – рассказывает руководитель музея-заповедника «Град Китеж» Алексей Гроза. – В 2015 году село Владимирское и озеро Светлояр получили статус объекта культурного наследия, вскоре музей переименовали в историко-культурный природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж».

В музее есть экспозиции, посвящённые не только легендам, но и научным исследованиям «нижегородского зазеркалья». Например, в поисках следов затонувшего города водолазы погружались в озеро на глубину 30 метров, но ничего, кроме множества веток на дне, не смогли разглядеть. Но это не противоречит легенде, согласно которой только безгрешные люди могут увидеть в озере его отражение и услышать тихими летними вечерами звон колоколов над его водами.

По итогам всероссийского голосования, в тройку победителей вошли также Коломна и остров Ольхон.

Заповедные тропы

Музей-заповедник «Град-Китеж» – это не только экспозиции. Здесь проводится множество интерактивных программ для детей и взрослых. Программа «Китежский календарь», которая выиграла грант Фонда президента, знакомит детей с традициями каждого времени года.

«В каждом месяце есть определённые обряды, праздники и заклички, – объясняет Алексей Гроза. – Осенью заклички на Покров, весной – на Масленицу. Есть заклички на прилёт жаворонка. Программа «Китежский календарь» – это мастер-классы, народные песни, танцы, игры – «Ручеёк», «Улица». Грант был рассчитан на два года, но программа продолжается».

Много программ для детей и молодёжи проводится по «Пушкинской карте». Например, сейчас проходит программа «Пелагея Травница Зимняя», мастер-класс по валянию валенок. Впереди действа, связанные с Рождеством, колядками, которые будут длиться до Крещения.

По президентскому гранту была обустроена туристическая стоянка на берегу реки Люнды, благоустроен святой ключик «Кибелёк». А ещё в партнёрстве с нижегородским областным туристским клубом разработан маршрут от Семёнова до Воскресенского под названием «Тропы Поветлужья».

Познавать свою страну

Эксперты считают, что вся эта работа приносит важные плоды.

«Всю нашу жизнь мы должны познавать родную страну, открывая для себя всё новые и новые её грани, – утверждает автор ряда исследований и книг об озере Светлояр доктор филологических наук Николай Морохин. – Тем и замечательны ключевые слова, ставшие названием проекта. Они абсолютно точно объединили собой наше отношение к таким различным, но к таким выдающимся, известным, дорогим, полным величественной недосказанности местам нашего Отечества. За этим стоит острая интрига, заставляющая людей оставлять на время привычную рутину и отправляться познавать мир, познавать свою страну».