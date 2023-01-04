Интересное о Чите: юбилейные даты 2023 года

Telegram-канал «Факты о Чите» опубликовал список юбилейных дат 2023 года для Читы.
-370 лет основанному Петром Бекетовым Государеву зимовью на реке Ингода;
-195 лет со дня создания Читинской почтовой конторы;
-140 лет с момента появления в Чите первой общественной бани;
-130 лет зданию почтово-телеграфной конторы (ныне Главпочтамт);
-130 лет созданию в Чите ипподрома (действовал до 1930 на месте нынешнего мкр.Октябрьский);
-120 лет началу эпохи уличного освещения в городе;
-120 лет с начала застройки Полутовского квартала;
-120 лет зданию Читинского вокзала;
-110 лет Читинской противочумной станции;
-100 лет с момента создания первой пионерской организации города;
-100 лет первому массовому переименованию улиц и городских объектов. Они были названы в честь революционеров и героев недавно закончившейся Гражданской войны;
-85 лет с начала строительства здания Дома офицеров (построен в 1940);
-85 лет со дня создания в Чите педагогического института;
-80 лет Черновскому хлебокомбинату;
-75 лет магазину «Темп», старейшему постоянно действующему торговому -учреждению города;
-70 лет со дня создания Читинского государственного института (ныне ЧГМА);
-65 лет с начала строительства Читинской ТЭЦ-1 (сдана в 1965);
-60 лет силикатному заводу;
-60 лет с начала регулярного телевизионного вещания;
-50 лет с начала строительства микрорайона Северный;
-50 лет административному зданию по ул.Чайковского,8;
-55 лет со дня принятия в эксплуатацию 1-й очереди Читинского КСК;
-55 лет улице Гагарина в микрорайоне Сосновый Бор;