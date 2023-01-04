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13 минут назад

7 стран, в которых не празднуют Новый год

Моя Москва.онлайн

Новогодний праздник в ночь с 31 декабря на 1 января является в большей степени европейской традицией. Новый год не отмечают в некоторых азиатских странах. У них есть свои праздники, символизирующие начало нового года, пишет издание ТУРИСТАС.

7 стран, в которых не празднуют Новый год
Фото: unsplashunsplash

Саудовская Аравия считается одной из немногих (а возможно и единственной) страной, где Новый год официально запрещен. Иностранцы обычно все равно отмечают, но стараются делать это без лишнего шума. Более состоятельные граждане уезжают праздновать в Европу.

В Израиле есть свой традиционный праздник, похожий на Новый год — Рош Ха-Шана. Его отмечают осенью — в одно из новолуний сентября или октября.

У иранцев существует своя традиция летоисчисления — сейчас в стране 1400 год. В соответствии с этим в стране существует и свой праздник, знаменующий начало года — Навруз. Его отмечают 21 марта.

В Индии существуют только три государственных праздника — День независимости, День Республики и День рождения Ганди. Новый год же наступает 22 марта по единому индийскому календарю.

Во Вьетнаме отмечается Тет, первый день в новом году по лунному календарю. Он отмечается в один из дней конца января – начала февраля.

Хотя 1 января и считается официальным выходным в Китае, Новый год местные жители отмечают по лунному календарю.

В Республике Корея, как и в КНДР, отмечать европейский Новый год не принято. Для жителей этих стран существует Соллаль, который празднуется в течение трех дней.

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