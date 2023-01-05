Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

В 2023 году был составлен рейтинг 540 городов мира по стоимости жизни. Согласно информации агрегатора данных о потребительских ценах Numbeo, самыми дорогими среди них являются Гамильтон (Бермудские острова) и Гонолулу (США).

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Стоит отметить, что при оценке стоимости проживания в зарубежных странах в этом году эксперты учитывали расходы на потребительские товары, включая покупку продуктов питания, посещение ресторанов, а также расходы на транспортные услуги и счета. Кроме того, аналитики октябре оплачивали счета за жилье, включая аренду или ипотеку, на отдельном графике.