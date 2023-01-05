Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

В 2023 году был составлен рейтинг 540 городов мира по стоимости жизни. Согласно информации агрегатора данных о потребительских ценах Numbeo, самыми дорогими среди них являются Гамильтон (Бермудские острова) и Гонолулу (США).
Стоит отметить, что при оценке стоимости проживания в зарубежных странах в этом году эксперты учитывали расходы на потребительские товары, включая покупку продуктов питания, посещение ресторанов, а также расходы на транспортные услуги и счета. Кроме того, аналитики октябре оплачивали счета за жилье, включая аренду или ипотеку, на отдельном графике.
Таким образом, в рейтинге самых дорогих городов для проживания в 2023 году Гамильтон (Бермудские острова) занял второе место, Базель (Швейцария) - третье, Цюрих (Швейцария) - четвертое. В список также вошли такие города, как Берн (Швейцария), Санта-Барбара (США), Джорджтаун (Каймановы острова), Женева (Швейцария). Последним в списке оказался город Гонолулу (США).