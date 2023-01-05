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1 час назад

Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира по стоимости жизни в 2023 году

runews24.ru

В 2023 году был составлен рейтинг 540 городов мира по стоимости жизни. Согласно информации агрегатора данных о потребительских ценах Numbeo, самыми дорогими среди них являются Гамильтон (Бермудские острова) и Гонолулу (США).

Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира
Фото: Runews24Runews24

Стоит отметить, что при оценке стоимости проживания в зарубежных странах в этом году эксперты учитывали расходы на потребительские товары, включая покупку продуктов питания, посещение ресторанов, а также расходы на транспортные услуги и счета. Кроме того, аналитики октябре оплачивали счета за жилье, включая аренду или ипотеку, на отдельном графике.

Таким образом, в рейтинге самых дорогих городов для проживания в 2023 году Гамильтон (Бермудские острова) занял второе место, Базель (Швейцария) - третье, Цюрих (Швейцария) - четвертое. В список также вошли такие города, как Берн (Швейцария), Санта-Барбара (США), Джорджтаун (Каймановы острова), Женева (Швейцария). Последним в списке оказался город Гонолулу (США).

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