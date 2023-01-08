Как выглядит первое здание, напечатанное на 3D-принтере

В 2016 году в Дубае было построено первое в мире здание, детали для которого полностью напечатали на 3D-принтере. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Legion-media.com Legion-media.com

Многие привыкли, что на 3D-принтере можно напечатать какие-либо небольшие предметы вроде сувениров, макетов будущих изделий и даже человеческих органов. Но в 2016 году в Дубае решили при помощи этого устройства построить целое здание. Вопросов было множество. Например, как можно на 3D-принтере напечатать целый дом и как можно будет находиться внутри пластиковой коробки на сильной жаре?

Для печати был использован специальный принтер высотой шесть метров, длиной 37 и шириной 12 метров. А вместо пластика использовалась специальная смесь из цемента и строительных материалов, которая была разработана и изготовлена в ОАЭ и США. А в Китае и Великобритании все материалы прошли испытание на надежность.

Процесс строительства занял всего 17 дней, а сам проект обошелся в 140 тысяч долларов.