Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
10 часов назад

Как выглядит первое здание, напечатанное на 3D-принтере

Мария Иглина

В 2016 году в Дубае было построено первое в мире здание, детали для которого полностью напечатали на 3D-принтере. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как выглядит первое здание, напечатанное на 3D-принтере
Фото: Legion-media.comLegion-media.com

Многие привыкли, что на 3D-принтере можно напечатать какие-либо небольшие предметы вроде сувениров, макетов будущих изделий и даже человеческих органов. Но в 2016 году в Дубае решили при помощи этого устройства построить целое здание. Вопросов было множество. Например, как можно на 3D-принтере напечатать целый дом и как можно будет находиться внутри пластиковой коробки на сильной жаре?

Зачем Стив Джобс менял автомобиль два раза в год: видео

Для печати был использован специальный принтер высотой шесть метров, длиной 37 и шириной 12 метров. А вместо пластика использовалась специальная смесь из цемента и строительных материалов, которая была разработана и изготовлена в ОАЭ и США. А в Китае и Великобритании все материалы прошли испытание на надежность.

Процесс строительства занял всего 17 дней, а сам проект обошелся в 140 тысяч долларов.

Так, первое здание, напечатанное на 3D-принтере, назвали "Офисом будущего". Оно состоит из нескольких одноэтажных построек и занимает площадь около 250 квадратных метров.

Места,Стив Джобс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители