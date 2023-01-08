Раскрыт способ «поздороваться с Москвой за руку»

Способ «поздороваться с Москвой за руку» раскрыли в группе «ВКонтакте» «Москва: История Москвы». По словам модераторов сообщества, сделать это можно на одной из улиц в центре столицы.

Фото: Мослента Мослента

«На воротах Никольской башни Московского Кремля есть дверная ручка в форме кисти, в которой зажат свиток. Можно символически пожать руку Москве», — рассказал автор поста.

Уточняется, что идея создания руки-ручки принадлежала императору Александру II: правитель хотел, чтобы у всех была возможность «поздороваться» с главным городом страны и метафорически стать чуть ближе к столице.

Один из пользователей в комментариях рассказал, что таких дверных ручек в Москве было несколько, однако в советские годы почти все приветственные символы были украдены, а сохранилась только одна «рука» на воротах Кремля.