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2 часа назад

Кто придумывает названия улиц

Даша Краснова

Современные города стали настолько большими, что без адреса, найти человека просто невозможно. И главный опознавательный знак адреса — название улицы, на которой живет ваш близкий. "Рамблер" выяснил, кто именно занимается созданием названий улиц.

Кто придумывает названия улиц
Фото: unsplashunsplash

В каждом муниципальном образовании существует комиссия, которая занимается наименованием улиц, площадей и переулков. В Москве этим занимается Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена. Кстати, комиссия может называть не только улицы, но и парки, театры, памятники культуры.

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Если это новый микрорайон, то предложения с названиями улиц может вносить застройщик или общественные организации города. Бывает такое, что улица имеет название, которое не устраивает жителей. Тогда люди могут потребовать внести обновление в адрес, написав письмо в администрацию и указав причины переименования и варианты изменений.

Улица, на которой всегда идет дождь

В дореволюционной России крупные проспекты именовались по географическому принципу. Название указывало, куда можно попасть по этой улице, например, по Дмитровскому шоссе можно попасть в Дмитров, а по Рязанскому — в Рязань. Мелкие улицы назывались по имени владельца самого богатого дома или по фамилии дворянской семьи, которая там проживала. По этому принципу называли и районы, так появилось Фрязино и Шереметьево. Когда к власти пришли большевики, улицы стали называться фамилиями представителей партии, отсюда тысячи улиц Ленина.

В постсоветской России власти постарались сформировать некоторых стандарт по созданию названий. Теперь названия улиц можно разделить на несколько групп.

  • Часто название улицу относят к главной постройке на этой улицу. Например, улица Фабричная, Вокзальная, Почтовая.
  • Территориальное название подразумевает, что в одном городе улица может называться в честь другого города. Например, Московская, Тульская, Смоленская.
  • Природные улицы связаны с временами года, сторонами света, представителями флоры или фауны. Например, Восточная, Болотная.
  • Общественные улицы несут какую-либо общественную нагрузку. Например, Гражданская, Фестивальная, Космонавтов.
  • Часто улицы называют в честь людей, оставивших след в истории. Например, Пушкина, Мичурина, Ленина, Кутузова.
  • Календарные улицы привязаны к историческим событиям и датам. Например, 8 Марта, Улица 1905 года.
  • Однако самой многочисленной группой остается социалистическое название улиц, которые связаны с эпохой СССР. Буквально в каждом населенном пункте вы сможете найти Советскую или Пионерскую улицу.
Места,Аэропорт Шереметьево,
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