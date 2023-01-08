Кто придумывает названия улиц

Современные города стали настолько большими, что без адреса, найти человека просто невозможно. И главный опознавательный знак адреса — название улицы, на которой живет ваш близкий. "Рамблер" выяснил, кто именно занимается созданием названий улиц.

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В каждом муниципальном образовании существует комиссия, которая занимается наименованием улиц, площадей и переулков. В Москве этим занимается Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена. Кстати, комиссия может называть не только улицы, но и парки, театры, памятники культуры.

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Если это новый микрорайон, то предложения с названиями улиц может вносить застройщик или общественные организации города. Бывает такое, что улица имеет название, которое не устраивает жителей. Тогда люди могут потребовать внести обновление в адрес, написав письмо в администрацию и указав причины переименования и варианты изменений.

В дореволюционной России крупные проспекты именовались по географическому принципу. Название указывало, куда можно попасть по этой улице, например, по Дмитровскому шоссе можно попасть в Дмитров, а по Рязанскому — в Рязань. Мелкие улицы назывались по имени владельца самого богатого дома или по фамилии дворянской семьи, которая там проживала. По этому принципу называли и районы, так появилось Фрязино и Шереметьево. Когда к власти пришли большевики, улицы стали называться фамилиями представителей партии, отсюда тысячи улиц Ленина.

В постсоветской России власти постарались сформировать некоторых стандарт по созданию названий. Теперь названия улиц можно разделить на несколько групп.