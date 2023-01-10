Что может произойти в самом опасном озере России

Озеро Бросно находится на северо-западе Тверской области в глухих лесах Андреапольского района. Разные легенды ходят вокруг самого опасного озера России.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ранее на берегах Бросно массово селились деревенские жители. Теперь же ближайшие населённые пункты опустели – говорят, из-за чудовища.

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В первый раз его увидели, когда через эти места пролегал путь «из варяг в греки». Некий монстр тогда съел скандинавских разбойников. Позже, в XIII веке, огромное чудовище совершило нападение на татаро-монгольские войска, остановившиеся у озера, чтобы напоить лошадей.

Также присутствуют свидетельства появления чудища в XVII – XIX веках. В XX столетии, в годы Великой Отечественной войны, один мальчик и вовсе увидел, как монстр проглотил нацистский самолёт, который летел очень низко. Ближе к нашему времени, в начале 2000-х годов, на бросненского монстра списали смерть маленькой девочки.

После того, как журналисты начали активно писать о чудовище, обитающем в Бросно, исследовать озеро решило объединение «Космопоиск», специализирующееся на аномальных явлениях. В ходе нескольких экспедиций были тщательно осмотрены берега озера, изучена природа, на лодках была исследована вся озёрная гладь. К работе привлекли аквалангистов. Были опрошены местные.

Выяснилось, что глубина озера составляет 43 метра, а не 90, как писали СМИ. Кормовая база для пропитания крупного хищника в Бросно не является достаточной. Только два человека из нескольких десятков оставшихся жить у озера местных жителей подтвердили существование монстра. В искренность «свидетелей» специалисты не поверили – эти двое мужчин – владельцы турбазы, а слухи вокруг озера могут быть очень выгодны для них.

Фотографии и видеозаписи не помогли разгадать тайну. Информацию про погибшую девочку местные не подтвердили.

Деревни возле озера обезлюдели не из-за боязни монстра, а по тем же причинам, по которым многие деревенские жители переезжают в более крупные населённые пункты.

Исследователи «Космопоиска» смогли ответить, что же воспринималось нашими предками как чудовище. Однажды лодка участников экспедиции вышла в озеро для эхолоцирования дна. Выяснилось, что на одном участке дно не твёрдое, а имеет студенистую структуру. На дне удалось зафиксировать крупный объект.

Специалисты решили разбудить предполагаемого монстра и взорвали петарду. Нечто начало подниматься вверх, вокруг лодки забурлили пузыри, но в прозрачной воде ничего не было видно. Весло также ни на что не натыкалось. Только вода вокруг резко вспенилась и запахло тухлым.