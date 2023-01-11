Сломанные наволочки и замерзшая водка: как в Якутии живут в −60°C

Самые холодные места России находятся в Якутии. Это поселок Оймякон, в котором зимой температура сохраняется в районе 60 градусов мороза по Цельсию, хотя летом легко доходит до +35°C. "Рамблер" рассказывает, как проводят зиму жители Якутии.

Фото: Wikimedia commons Wikimedia commons

В Оймяконе живут меньше 400 человек. Работают садики и школы, есть интернет и аэродром, спортивные и культурные комплексы. Взрослые каждый день ходят на работу и в магазины, детям занятия в школе отменяют только при 52°C (младшим классам) или 56°C (старшеклассникам). Тем не менее климат все же влияет на жизнь.

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Впрочем, дети дома не остаются. Они выходят гулять под зимним солнцем, играть на улице, кататься на санках. Одеваются — как и взрослые — "по принципу капусты": несколько штанов и свитеров друг на друга, специальная шапка, которая закрывает уши, шарф до бровей и меховые варежки. Верхняя одежда — шуба или пуховик на натуральном пуху.

Из обуви могут не спасти ни сапоги, ни валенки. Поэтому местные ходят только в унтах из натурального меха на паре шерстяных носков. Детей дошкольного возраста в морозы возят только на санках: из-за большого количества одежды они просто не могут шевелиться.

Wikimedia commons

По словам местных жителей, при здешнем холоде замерзают чернила в ручках, за минуту встает колом белье на веревке, водка замерзает как ртутный градусник, а рыба, извлеченная из воды, за пять минут становится стеклянной. У полицейских нет дубинок — на морозе они твердеют и лопаются при ударе как стекло, — а если ударить металлом о металл, будут высекаться искры. Местные осторожно пользуются автозаправками (заправляются, кстати, авиационным топливом), а в машинах не глушат моторы, потому что потом их просто не удастся завести.

В Оймяконе нет никакого производства, поэтому местные жители разводят и пасут оленей, занимаются рыболовством и охотятся в лесах. На охоту выезжают только профессионалы, которые знают точные места с дичью.