Церковь Николы Мокрого: возрождение храма

Ярославль называют российской Флоренцией – так много здесь архитектурных шедевров. Они относятся по большей части к допетровской эпохе, то есть это исконно русское зодчество, уходящее корнями в византийские традиции. Одно из сокровищ храмовой архитектуры Ярославля – церковь Николы Мокрого. В 2022-м, объявленном президентом России Годом культурного наследия народов нашей страны, ей исполнилось ровно 350 лет.

Фото: Главгосэкспертиза России Главгосэкспертиза России

Многие сравнивают этот пятиглавый четырехстолпный храм без подклета, окруженный с трех сторон закрытой папертью-галереей, со знаменитой церковью Иоанна Златоуста в Коровниках. Появлению церкви Николы в топком месте в пойме Которосли между Ершовым и Паутовым ручьями (по одной из версий, именно это объясняет прилагательное «мокрый» в названии храма) мы обязаны ярославским гражданам.

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На их средства храм начал возводиться в 1665 году. Заказчиками строительства выступили купцы Афанасий Лузин и Андрей Лемин, к ним присоединились посадские люди Федор Выморов и Степан Тарабаев. А когда в 1672 году здание было завершено и освящено, прихожане собрали деньги на роспись стен. Фрески выполняли ярославские мастера, и основное место среди 660 написанных ими сюжетов занимал цикл деяний Николая Чудотворца, которому посвящен храм.

Также в росписи можно увидеть Бога Саваофа и Христоса Эммануила, Иоанна Предтечу и Богоматерь «Знамение». В верхнем ярусе западных столпов находится изображение Ярослава Мудрого, в среднем – царевича Димитрия Угличского и ярославских князей Федора, Давида и Константина, а также ярославских чудотворцев Василия и Константина. Находилась там и уникальная фреска Христофора-песьеглавца: по мнению специалистов, изображения этого святого можно найти только в трех российских храмах.

В 1853 и в 1896 годах фрески обновлялась московскими художниками Чириковым и Епанешниковым под патронатом Московского археологического общества. Затем в 1970-80 годах реставрировались фрески Алексеевского и Варваринского приделов. Но, к сожалению, до наших дней храмовая живопись дошла далеко не в полном объеме, а на сводах западной паперти фрески стерты полностью.

В конце XIX века Николо-Мокринская церковь перешла военному ведомству и стала полковым храмом Фанагорийского полка. А после революции наступила самая мрачная страница в жизни храма. В 1918 году колокольню, главы и приделы сильно повредила артиллерия, а с 1930-го здание использовалось как склад. В 1992-м храм вернули Русской православной церкви.