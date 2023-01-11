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2 часа назад

В сети показали проект гигантского города будущего на воде

Газета.Ru

Аргентинская архитектурная студия Focaccia Prieto показала изображения гигантского города будущего на воде, созданные при помощи нейросети Midjourney. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

В сети показали проект гигантского города будущего на воде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По задумке архитекторов, люди будут жить на плавучих «кольцах», на которых будет размещено все необходимое для жизни. Каждое такое кольцо сможет вместить в себя до 4 тыс. жителей. На них будут возведены как жилые дома, так и производственные здания, а также зоны для отдыха и развлечений. Для строительства города, который получил название Полимерполис, планируется использовать пластиковые отходы из Большого тихоокеанского мусорного пятна.

Электроэнергия для города будущего будет вырабатываться при помощи приливов, а особая система фильтрации воды поможет сохранить океан и его экосистему. Пока неизвестно, сколько времени и финансовых вложений может понадобится на создание Полимерполиса.

Места,Mail.ru Group,
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