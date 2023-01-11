В сети показали проект гигантского города будущего на воде

По задумке архитекторов, люди будут жить на плавучих «кольцах», на которых будет размещено все необходимое для жизни. Каждое такое кольцо сможет вместить в себя до 4 тыс. жителей. На них будут возведены как жилые дома, так и производственные здания, а также зоны для отдыха и развлечений. Для строительства города, который получил название Полимерполис, планируется использовать пластиковые отходы из Большого тихоокеанского мусорного пятна.