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2 часа назад

Российскую трассу перекрыла пробка из стада оленей

Lenta.ruиещё 1

Российскую трассу СалехардНадым перекрыла живая пробка из стада оленей. Фотографии, сделанные местным водителем, публикует издание «Ямал 1».

Российскую трассу перекрыла пробка из стада оленей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На снимке запечатлен участок проезжей части, который перегородили животные. Большинство оленей разбрелись по заснеженному полю сбоку от трассы.

Подобные случаи не редкость для этой местности — 10 января водитель иномарки сбил двух оленей на трассе в Приуральском районе.

Ранее сообщалось, что жители Приморья встретили на дороге амурского тигра и сняли его на видео. Заметив подъезжающую машину, зверь убежал в кусты.

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