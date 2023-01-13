Российскую трассу перекрыла пробка из стада оленей

Российскую трассу Салехард — Надым перекрыла живая пробка из стада оленей. Фотографии, сделанные местным водителем, публикует издание «Ямал 1».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На снимке запечатлен участок проезжей части, который перегородили животные. Большинство оленей разбрелись по заснеженному полю сбоку от трассы.

Подобные случаи не редкость для этой местности — 10 января водитель иномарки сбил двух оленей на трассе в Приуральском районе.