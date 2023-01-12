В Нью-Йорке выставили объявление об аренде квартиры Энди Уорхола

Лофт отца поп-арта можно снимать в Нью-Йорке за 60 тысяч долларов в месяц.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Квартира Энди Уорхола расположена по адресу 57 Great Jones Street. Этот лофт его киностудия приобрела в 1970-е годы. В нём Уорхол проводил вечеринки и встречи с друзьями.

Студия также связана с именем художника Жан-Мишеля Баскии. Он жил и работал вместе с Уорхоллом в начале 1980-х.

Вместе они создали в этом лофте серию совместных картин. Она сразу же принесла успех Энди Уорхолу.

В этом лофте 12 августа 1988 года обнаружили тело Баскии. В память о нём в 2016 году на доме установили мемориальную доску.