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1 час назад

Сергей Мазаев и «Моральный кодекс» – «Все хиты и новые песни» 22 февраля в «1930 Moscow»

Партнерский материал

Карабас-Барабас уже опрокинул бас, Дуремар убежал в кусты, а Сергей Мазаев готовится выступить на площадке «1930 Moscow» 22 февраля 202 года.

Сергей Мазаев и «Моральный кодекс» – «Все хиты и новые песни» 22 февраля в «1930 Moscow»
Фото: пресс-службапресс-служба

Ставшая популярной в конце девяностых группа сыграет свой собственный, альтернативный рок на сцене московского клуба. Программа «Все хиты и новые песни» говорит названием сама за себя.

Группа «Моральный кодекс» отметилась на всех важных реперных точках эпохи: участвовала в «Утренней почте», отмечала победу над путчем у Горбатого моста песней «До свидания, мама!», выступала на легендарных фестивалях «Максидром» и «Нашествие».

Любая песня «Морального кодекса» становится лозунгом. Поэтому пока Сергей Мазаев выбирает город – в этот раз Москву. Город выбирает его. На этот раз встреча – 22 февраля.

Адрес: Москва, Партийный пер 1, к.6 (м. Серпуховская, Павелецкая).

Начало в 20:00 часов.

Больше информации на сайте.

Места,Сергей Мазаев,
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