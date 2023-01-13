4 особенности быта французов, которые нас шокируют

Чем нас удивляет страна багетов и высокой моды?

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Те, кто побывал во Франции, в большинстве случаев влюбляются в эту страну навсегда. Тем не менее коренные жители своими привычками и ритуалами часто повергают туристов в шок. Мы решили собрать самые популярные особенности французов, к которым стоит быть готовым, если вы решите когда-нибудь заглянуть в страну багетов и высокой моды.

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Французы всегда целуются при встрече

Не удивляйтесь, если вас познакомят с французами в неформальной обстановке, вас будут пытаться поцеловать. Приветственные поцелуи — как правило, двойные — абсолютная норма для французов. Более того, если вы будете резко отказываться, французы не поймут и даже затаят обиду на вас. Не стоит оскорблять их нежные чувства, а потому будьте готовы к приветственным «бизушкам» [bisou — «поцелуй», прим. WomanHit].

Продать душу за багет

Культ хлеба во Франции процветает. Причем коренные жители делают акцент не на попсовые круассаны, которые, кстати, являются исключительно сладким десертом, а не дополнением к супу, как принято в некоторых российских заведениях, а на багет. Каждое утро истинный француз покупает свежий багет к завтраку, оставлять хлеб больше, чем на сутки, нельзя — на следующее утро он станет таким жестким, что разгрызть его не получится. Если вы отправитесь на завтрак в кафе, вам принесут багет на салфетке или просто положат на скатерть — подавать хлеб на тарелке не принято. И да, багет не режут, а отрывают по кусочкам.

Презервативы можно купить в автомате

Если вас захватила страсть в самое неподходящее время, а до аптеки далеко идти, на помощь придут автоматы, где можно купить качественные презервативы. В больших городах Франции такие автоматы есть в центре города и на оживленных улицах. Подобные автоматы есть и на некоторых станциях метро. Поэтому у мужчины просто не может быть оправдания, что он не успел купить барьерную контрацепцию. Очень удобно.

Французы много разговаривают. Очень много