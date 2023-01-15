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2 часа назад

Назван адрес «дома дурака» в Москве

Мослента

Адрес «дома дурака» в столице назван в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Речь идет об особняке на улице Воздвиженка, 16.

Назван адрес «дома дурака» в Москве
Фото: МослентаМослента

Заказчиком особняка в псевдомавританском стиле выступил молодой предприниматель и меценат Арсений Морозов, а строительством занимался архитектор Виктор Мазырин. Идею постройки позаимствовали, взяв за образцы дворец Пена в Португалии и ракушечный дом в испанской Саламанке.

Дом был построен в 1895-1899 годах. Современники его не оценили. Согласно городской легенде, даже мать Морозова раскритиковала здание и сказала сыну: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать». Именно по этой причине, по данным администраторов канала, этот особняк москвичи называют «домом дурака».

Ранее была раскрыта история бывшего дома-мастерской художника Исаака Левитана в Москве. Стало известно, что здание во дворе жилых домов Ивановской горки было флигелем усадьбы промышленников Морозовых, а в 1889 году его переделали в мастерскую и передали художнику.

Места,Арсений Морозов,Исаак Левитан,
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