Какие вещи в России больше всего любят китайцы

Россия имеет довольно протяженную границу с Китаем.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Что нравится в нашей стране восточному соседу?

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Водка

Это всемирно любимый, а главное - и внутри страны не менее любимый бренд, поэтому музеи водки, собственные сорта водки, разнообразные настойки на водке обязательно присутствуют во всех исторических городах. Чтобы иметь дополнительный козырь при привлечении китайских туристов, об этом вроде бы очевидном бренде не стоит забывать.

Матрешка

Хотя и не исконная русская игрушка, матрешка, появившаяся в России в конце XIX века на волне славянофильства и развития «русского стиля» в искусстве, остается одним из ключевых брендов, особенно для китайцев, которые в туризме характеризуются консерватизмом и приверженностью проторенным дорогам. Сейчас музеи матрешки есть в нескольких городах: в Москве - в Леонтьевском переулке, в Нижнем Новгороде, в Нолинске, Калязине, Вознесенском и Сергиевом Посаде. Например, фестиваль матрешки или всемирный день матрешки был бы хорошим способом привлечь китайцев.

Гагарин

Образ Юрия Алексеевича Гагарина может быть дополнительным магнитом для развития китайского туризма в Смоленске и области, где он родился, городов Саратова и Энгельса, где он учился и приземлился из космоса, Киржача Владимирской области, в районе которого он разбился. Это не считая очевидных Музея Космонавтики, ЦУПа и городка космонавтов.

Правители (Путин, Ленин, Сталин)

Не зря эти образы уже давно эффективно совмещают с брендом матрешки: не стоит на волне возрождения интереса к традиции и древней истории отказываться от истории недавней, а тем более нашей с вами современности.

Столицы

По умолчанию китайцы поедут в Москву и Санкт-Петербург. Это главные города, столицы. И тут стоит обратить их внимание на то, что столиц у нас раньше было довольно много: явных, номинальных или временных. Самара, Коломна, Владимир и т.п.

СССР

В большинстве исторических городов советское наследие забыто, а зря. Общечеловеческий интерес к винтажу и конкретно к очень яркой истории Советского Союза очень даже можно монетизировать в туристическом бизнесе. Ведь в любом историческом городе есть своя особая страница, связанная с СССР.

Автомат Калашникова

Ижевск сейчас активно занимается развитием местности, и в этой работе городу было бы не бессмысленно иметь ввиду китайских туристов. Не говоря уже о возможности использовать бренд в сувенирной продукции в любом городе.

Снег

Это бесспорно все жемчужины Русского Севера, составлявшие некогда величие Руси: Каргополь, Кижи, Вологда и область и многие другие города, Кольский полуостров с огромным туристическим потенциалом, древние города Сибири, Якутия и т.д.

Мёд, золото

Это для китайцев главные торговые бренды России. Очень важно при формировании маршрутов и при приглашении туристов учитывать эти шоппинг-интересы.

Цирк, балет