Новую статую Мартина Лютера Кинга за $10 млн сравнили с пенисом

Двоюродный брат жены правозащитника Мартина Лютера Кинга Сенека Скотт заявил, что новая статуя в честь активиста и его супруги стоимостью в $10 млн похожа на пенис, пишет New York Post.
"СМИ рассказывали об этом так, будто это что-то прекрасное, потому что им сказали, что они должны так говорить", - заявил Скотт.
По его словам, на торжественном открытии статуи, которая состоялась в Бостоне 13 января, маленький мальчик и другие очевидцы отметили сходство монумента с мужским половым органом.
Массивная бронзовая скульптура художника Хэнка Уиллиса Томаса является интерпретацией фотографии, на которой Лютер Кинг обнимает свою жену после получения Нобелевской премии мира в 1964 году.