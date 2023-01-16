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2 часа назад

Новую статую Мартина Лютера Кинга за $10 млн сравнили с пенисом

Газета.Ruиещё 1

Двоюродный брат жены правозащитника Мартина Лютера Кинга Сенека Скотт заявил, что новая статуя в честь активиста и его супруги стоимостью в $10 млн похожа на пенис, пишет New York Post.

Новую статую Мартина Лютера Кинга за $10 млн сравнили с пенисом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"СМИ рассказывали об этом так, будто это что-то прекрасное, потому что им сказали, что они должны так говорить", - заявил Скотт.

По его словам, на торжественном открытии статуи, которая состоялась в Бостоне 13 января, маленький мальчик и другие очевидцы отметили сходство монумента с мужским половым органом.

Массивная бронзовая скульптура художника Хэнка Уиллиса Томаса является интерпретацией фотографии, на которой Лютер Кинг обнимает свою жену после получения Нобелевской премии мира в 1964 году.

Места,Мартин Лютер,
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