Заключительный отборочный этап турнира «Шахматные звезды – 2023»

15 января в VEGAS Крокус Сити состоялся третий, заключительный детский отборочный этап в преддверии очередного Международного турнира «Шахматные звезды – 2023». Соревнования посетил ведущий гроссмейстер турнира Сергей Карякин.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В детском турнире приняли участие 240 шахматистов. Игроки были поделены на четыре возрастные категории от 5 до 15 лет. Самому молодому участнику детских соревнований – 5 лет. Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд. Первые доски в каждой категории транслировались в реальном времени на интерактивном экране.

По итогам заключительного отборочного турнира в финал прошел 31 шахматист. Список финалистов:

Мальчики и девочки до 13 лет: Нефёдов Александр, Царегородцев Александр, Афинеевский Илья, Селедчик Матвей, Савка Полина, Морозова Александра.

Мальчики и девочки до 11 лет: Бердашкевич Макар, Цой Денис, Ахмедов Мурад, Казаков Александр, Максимова Виктория, Курдюков Константин, Полевой Юсуф, Озеров Ярослав, Малая Кристина, Кузнецова Полина.

Мальчики девочки до 9 лет: Баклюков Роман, Оксаний Роман, Герасимов Виктор, Азимов Умар, Кузнецов Дмитрий, Осипчук Артем, Бычковский Александр, Мальченко Илья, Капустин Николай, Степанова Ева, Лейсле Вера.

Распределение мест и подробности турнира: chessstars.ru

Победители и призеры во всех возрастных категориях были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами, все участники получили сладкие призы и сертификаты участников.

По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу.

Пресс-служба

В этом году стать свидетелем зрелищных соревнований участников турнира «Шахматные звезды – 2023» и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Чтобы стать зрителем турнира, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира - «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».