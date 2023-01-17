В Турции выясняют, действительно ли Ной причалил к Арарату

Многие считают, что окаменевшие очертания с силуэтом судна у подножия горы Арарат являются останками этого корабля. Подтверждение либо опровержение этой легенды ищут сейчас турецкие ученые.

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Переживший Всемирный потоп и описанный в Ветхом Завете Ноев ковчег пытаются найти на горе Арарат еще с IV века нашей эры. С XIX века на Арарате в поисках биб­лейского ковчега побывали десятки научных экспедиций. В двухтысячных в СМИ сообщалось о спутниковых снимках склонов Большого Арарата, в одной из седловин которого якобы ясно видны останки библейского судна. Конспирологи также поддерживают версию, что правда о Ноевом ковчеге и его снимки с военных спутников США хранятся в архивах ЦРУ и в архивах Ватикана.

Геологи Стамбульского университета решили поставить точку в спорах, правда это или миф. Они взяли 30 образцов почвы и геологических пород из разных точек горы Арарат и ее подножия, в том числе из седловины. Ноев ковчег, согласно Библии, был сделан из дерева. Вот его фрагменты и будут искать.