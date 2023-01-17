Где купаться на Крещение в Москве: список мест

В четверг, 19 января, православные верующие будут праздновать Крещение. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для крещенских купаний, которые пройдут 18 - 19 января, в столице организуют 46 мест.
Полный список мест
Северный административный округ:
- Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6-8);
- Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции «Левобережная» (Прибрежный проезд, дома 1– 7).
Северо-Восточный административный округ:
- Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1).
Восточный административный округ:
- Озеро Святое (улица Оранжерейная, дом 18);
- Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2);
- Купель «Вернисаж в Измайлове» (Измайловское шоссе, дом 73ж);
- Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке «Сокольники»;
- Озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6).
Южный административный округ:
- Верхний Царицынский пруд (Дольская улица, дом 1);
- Пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2);
- Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2);
Юго-Западный административный округ:
- Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8);
- Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3);
- Зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);
- Верхний Черневский пруд (Черневская улица, строение 1);
- Пруд № 4 на территории санатория «Узкое» Российской академии наук (Профсоюзная улица, дом 123б).
Западный административный округ:
- Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21);
- Большая Филевская улица, дом 40а (парк «Фили»);
- Москва-река в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41);
- Мещерский пруд (Воскресенская улица, дом 3а).
Северо-Западный административный округ
- Ландшафтный парк «Митино» (улица Барышиха, владение 4);
- Каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» (Иваньковское шоссе, дом 3);
- Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дом 56);
- Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);
- Кировская пойма (напротив дома 2 на улице Исаковского);
- Малое Бездонное озеро (Таманская улица, дом 91);
- Карамышевская набережная, дома 13–15 28;
- Яхт-порт «Алые паруса» (Авиационная улица, дом 79, корпус 1);
- Пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская улица).
Зеленоградский административный округ
- Зона отдыха «Черное озеро»;
- Зона отдыха «Школьное озеро».
Троицкий и Новомосковский административный округ
- Купель храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, дом 11);
- Купель храма Воскресения Христова (поселок Воскресенское, дом 11а);
- Святой источник блаженной Ксении Петербургской (поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево);
- Храм Казанской Иконы Божией Матери (поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9а);
- Пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской (поселение Кленовское, деревня Чернецкое);
- Пруд у храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех (поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82); Храм Спаса Нерукотворного Образа (поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье);
- Пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» (Московский, Проектируемый проезд № 389);
- Средний пруд каскада прудов (поселок Мосрентген, дом 1);
- Купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка);
- Купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88);
- Часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово);
- Купель у храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино);
- Храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22а);
- Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК «Мичуринец», улица Андрея Тарковского, дом 1, рядом с рекой Сетунью).
Мэр Москвы подчеркнул, что все проруби оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания. Поблизости организуют парковки, рядом с прорубями будут дежурить полицейские, спасатели и врачи.
Во время подготовки прорубей спасатели проверят дно и проведут профилактические беседы о правилах безопасности со священнослужителями.
Важное о крещенских купаниях
Время начали и окончания купаний власти уточнят позже. «Комсомольская правда» отмечает, что обычно проруби доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Самые популярные площадки, к примеру, в Строгинской пойме, откроются в 12:00 18 декабря.
Что взять с собой на купания:
- Полотенце;
- Теплые носки
- Тапочки с нескользящей подошвой;
- Горячий чай в термосе.
Как купаться
«КП» отмечает, что к проруби необходимо подойти в обуви и одежде. Сначала необходимо снять верхнюю одежду, затем сменить обувь на тапочки (их снимают в последнюю очередь, чтобы не замерзли ступни).
Во время крещенского купания в воду обычно окунаются с головой трижды, крестясь при каждом погружении.
Врачи не рекомендуют пить алкоголь перед купанием - нагрузка на сердце и без спиртного будет большой. За час до купания стоит пообедать или поужинать.
Кому нельзя купаться в проруби
- Людям с заболеваниями сердца, желудка, мочеполовой системы, астмой, болезнями носоглотки и нервной системы, диабетикам.
- Беременным;
- Детям и пожилым людям, не имеющим подготовки.