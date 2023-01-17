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2 часа назад

Где купаться на Крещение в Москве: список мест

Мира Маркина

В четверг, 19 января, православные верующие будут праздновать Крещение. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для крещенских купаний, которые пройдут 18 - 19 января, в столице организуют 46 мест.

Где купаться на Крещение в Москве: список мест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Северный административный округ:

  • Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6-8);
  • Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции «Левобережная» (Прибрежный проезд, дома 1– 7).

Северо-Восточный административный округ:

  • Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1).

Восточный административный округ:

  • Озеро Святое (улица Оранжерейная, дом 18);
  • Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2);
  • Купель «Вернисаж в Измайлове» (Измайловское шоссе, дом 73ж);
  • Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке «Сокольники»;
  • Озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6).

Южный административный округ:

  • Верхний Царицынский пруд (Дольская улица, дом 1);
  • Пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2);
  • Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2);

Юго-Западный административный округ:

  • Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8);
  • Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3);
  • Зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);
  • Верхний Черневский пруд (Черневская улица, строение 1);
  • Пруд № 4 на территории санатория «Узкое» Российской академии наук (Профсоюзная улица, дом 123б).

Западный административный округ:

  • Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21);
  • Большая Филевская улица, дом 40а (парк «Фили»);
  • Москва-река в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41);
  • Мещерский пруд (Воскресенская улица, дом 3а).

Северо-Западный административный округ

  • Ландшафтный парк «Митино» (улица Барышиха, владение 4);
  • Каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» (Иваньковское шоссе, дом 3);
  • Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дом 56);
  • Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);
  • Кировская пойма (напротив дома 2 на улице Исаковского);
  • Малое Бездонное озеро (Таманская улица, дом 91);
  • Карамышевская набережная, дома 13–15 28;
  • Яхт-порт «Алые паруса» (Авиационная улица, дом 79, корпус 1);
  • Пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская улица).

Зеленоградский административный округ

  • Зона отдыха «Черное озеро»;
  • Зона отдыха «Школьное озеро».

Троицкий и Новомосковский административный округ

  • Купель храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, дом 11);
  • Купель храма Воскресения Христова (поселок Воскресенское, дом 11а);
  • Святой источник блаженной Ксении Петербургской (поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево);
  • Храм Казанской Иконы Божией Матери (поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9а);
  • Пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской (поселение Кленовское, деревня Чернецкое);
  • Пруд у храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех (поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82); Храм Спаса Нерукотворного Образа (поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье);
  • Пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» (Московский, Проектируемый проезд № 389);
  • Средний пруд каскада прудов (поселок Мосрентген, дом 1);
  • Купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка);
  • Купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88);
  • Часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово);
  • Купель у храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино);
  • Храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22а);
  • Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК «Мичуринец», улица Андрея Тарковского, дом 1, рядом с рекой Сетунью).

Мэр Москвы подчеркнул, что все проруби оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания. Поблизости организуют парковки, рядом с прорубями будут дежурить полицейские, спасатели и врачи.

Во время подготовки прорубей спасатели проверят дно и проведут профилактические беседы о правилах безопасности со священнослужителями.

Важное о крещенских купаниях

Время начали и окончания купаний власти уточнят позже. «Комсомольская правда» отмечает, что обычно проруби доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Самые популярные площадки, к примеру, в Строгинской пойме, откроются в 12:00 18 декабря.

Что взять с собой на купания:

  • Полотенце;
  • Теплые носки
  • Тапочки с нескользящей подошвой;
  • Горячий чай в термосе.

Как купаться

«КП» отмечает, что к проруби необходимо подойти в обуви и одежде. Сначала необходимо снять верхнюю одежду, затем сменить обувь на тапочки (их снимают в последнюю очередь, чтобы не замерзли ступни).

Во время крещенского купания в воду обычно окунаются с головой трижды, крестясь при каждом погружении.

Врачи не рекомендуют пить алкоголь перед купанием - нагрузка на сердце и без спиртного будет большой. За час до купания стоит пообедать или поужинать.

Кому нельзя купаться в проруби

  • Людям с заболеваниями сердца, желудка, мочеполовой системы, астмой, болезнями носоглотки и нервной системы, диабетикам.
  • Беременным;
  • Детям и пожилым людям, не имеющим подготовки.
Места,Михаил Архангел,Сергей Собянин,РАН,
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