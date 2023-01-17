Где купаться на Крещение в Москве: список мест

В четверг, 19 января, православные верующие будут праздновать Крещение. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для крещенских купаний, которые пройдут 18 - 19 января, в столице организуют 46 мест.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Северный административный округ:

Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6-8);

Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции «Левобережная» (Прибрежный проезд, дома 1– 7).

Северо-Восточный административный округ:

Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1).

Восточный административный округ:

Озеро Святое (улица Оранжерейная, дом 18);

Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2);

Купель «Вернисаж в Измайлове» (Измайловское шоссе, дом 73ж);

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке «Сокольники»;

Озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6).

Южный административный округ:

Верхний Царицынский пруд (Дольская улица, дом 1);

Пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2);

Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2);

Юго-Западный административный округ:

Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8);

Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3);

Зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);

Верхний Черневский пруд (Черневская улица, строение 1);

Пруд № 4 на территории санатория «Узкое» Российской академии наук (Профсоюзная улица, дом 123б).

Западный административный округ:

Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21);

Большая Филевская улица, дом 40а (парк «Фили»);

Москва-река в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41);

Мещерский пруд (Воскресенская улица, дом 3а).

Северо-Западный административный округ

Ландшафтный парк «Митино» (улица Барышиха, владение 4);

Каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» (Иваньковское шоссе, дом 3);

Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дом 56);

Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3);

Кировская пойма (напротив дома 2 на улице Исаковского);

Малое Бездонное озеро (Таманская улица, дом 91);

Карамышевская набережная, дома 13–15 28;

Яхт-порт «Алые паруса» (Авиационная улица, дом 79, корпус 1);

Пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская улица).

Зеленоградский административный округ

Зона отдыха «Черное озеро»;

Зона отдыха «Школьное озеро».

Троицкий и Новомосковский административный округ

Купель храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, дом 11);

Купель храма Воскресения Христова (поселок Воскресенское, дом 11а);

Святой источник блаженной Ксении Петербургской (поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево);

Храм Казанской Иконы Божией Матери (поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9а);

Пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской (поселение Кленовское, деревня Чернецкое);

Пруд у храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех (поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82); Храм Спаса Нерукотворного Образа (поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье);

Пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» (Московский, Проектируемый проезд № 389);

Средний пруд каскада прудов (поселок Мосрентген, дом 1);

Купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка);

Купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88);

Часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово);

Купель у храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино);

Храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22а);

Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК «Мичуринец», улица Андрея Тарковского, дом 1, рядом с рекой Сетунью).

Мэр Москвы подчеркнул, что все проруби оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания. Поблизости организуют парковки, рядом с прорубями будут дежурить полицейские, спасатели и врачи.

Во время подготовки прорубей спасатели проверят дно и проведут профилактические беседы о правилах безопасности со священнослужителями.

Важное о крещенских купаниях

Время начали и окончания купаний власти уточнят позже. «Комсомольская правда» отмечает, что обычно проруби доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Самые популярные площадки, к примеру, в Строгинской пойме, откроются в 12:00 18 декабря.

Что взять с собой на купания:

Полотенце;

Теплые носки

Тапочки с нескользящей подошвой;

Горячий чай в термосе.

Как купаться

«КП» отмечает, что к проруби необходимо подойти в обуви и одежде. Сначала необходимо снять верхнюю одежду, затем сменить обувь на тапочки (их снимают в последнюю очередь, чтобы не замерзли ступни).

Во время крещенского купания в воду обычно окунаются с головой трижды, крестясь при каждом погружении.

Врачи не рекомендуют пить алкоголь перед купанием - нагрузка на сердце и без спиртного будет большой. За час до купания стоит пообедать или поужинать.

Кому нельзя купаться в проруби