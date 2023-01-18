Спектакль «Талисман принцессы» откроет древнюю тайну

Спектакль «Талисман принцессы» будет показан на новой сцене Московского театра иллюзии 21 и 29 января в 12:00.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Главная восточная красавица подготовила для зрителей новую историю о любви и приключениях. Зрители перенесутся в сказочное государство, где речь пойдет о Добрейшем Султане и прекрасной принцессе Амине, коварнейшей Королеве Змей и отважном юноше Джамиле, седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре в восточном калейдоскопе древнейшей магии, сладчайшей музыки и чарующих танцев.

У зрителей на глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево, из воздуха появятся чудесные цветы и многое-многое другое... И, быть может, именно в этот день говорящая Голова откроет тайну древнего Талисмана - Талисмана Принцессы. Для спектакля характерны завораживающие узоры декораций, игра света, магические перевоплощений — настоящий калейдоскоп чудес.

Чародеям непременно потребуется помощь зрителей, а в награду за неё герои откроют ребятам секреты старинных гаданий, устроят много неожиданных сюрпризов. Красочные костюмы, живая музыка — всё это превратит представление незабываемое путешествие в сказку для детей и их родителей.

Премьера «Талисмана принцессы» в Московском театре иллюзии состоялась в 2015 года, и сразу же спектакль стал одним из аншлаговых в репертуаре театра. Синтез многих театральных и цирковых жанров в ткани спектакля уникален. Здесь соседствует драматическое искусство и иллюзия. Идея создания спектакля принадлежит артистам театра Алёне Мансуровой (сценарий) и Руслану Логачёву (режиссура). Художественный руководитель театра Заслуженный артист России Анатолий Николаевич Ляшенко поддержал молодых и талантливых артистов, помог им советом и содействовал его созданию.

Пресс-служба

Постановка уже успела снискать массу восторженных отзывов зрителей. Вот один из них:

«Сюжет интересный, но при этом прост и понятен, добро как водится побеждает зло. Актёры играли хорошо, ребёнку больше всего понравился джинн. Понравились костюмы и музыкальное сопровождение. Сыну 6,5 лет спектакль понравился, хотя к спектаклям и театрам относится довольно скептически. Будем ждать новых премьер и спектаклей».

Другого зрителя покорило то, что весь спектакль был пронизан волшебством.

«Как отрадно было наблюдать за детьми, которые сидели рядом с проходом, откуда на сцену выходили герои спектакля, - написал он. - Им мало было только смотреть сказку, самое чудесное, что они могли руками прикоснуться к покрывалу Принцессы, к Джинну и Султану. В финале восточные красавицы угощали детей фруктами, что вызвало неописуемый восторг у детворы».

Московский театр иллюзии был создан в 1989 году при содействии таких видных деятелей культуры, как Махмуд Эсамбаев, Эмиль Кио, Иосиф Кобзон, Тереза Дурова, Юрий Никулин. За время своего существования театр завоевал признание и доверие не только в стране, но и за рубежом. Создателем Московского театра иллюзии является Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Анатолий Ляшенко.

Каждый спектакль театра больше, чем простое представление. Это настоящее шоу иллюзий, фокусов. Все артисты — профессиональные актеры иллюзионного и драматического жанра. Театр является в России единственным в своем роде.

Режиссер: Руслан Логачев.

В ролях: Артем Ермак, Полина Козлова, Валерий Таукчи, Марина Ермак, Игорь Тюнин и др.

Адрес театра: ул. Лазо, 3

Продолжительность спектакля: 1 час 20 мин.