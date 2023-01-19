Главная тайна озера Топлиц-Зее: что там затопили немцы в 1945 году

В конце Второй мировой войны немцы в течение двух дней топили некие ящики в глубинах озера Топлиц-Зее в Австрии.

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Об этом стало известно после того, как австрийские рыбаки стали приносить в банк английские купюры для обмена, а они оказались подделкой. Началось расследование, которое показало, что фальшивые деньги всплывали со дна австрийского озера.

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Двойное дно Топлиц-Зее

У австрийского озера существует два названия – Топлиц и Топлиц-зее. Он находится в 60 километрах от Зальцбурга, в «Мертвых горах» Австрии. В туристических путеводителях его называют «Черной жемчужиной». До водной «жемчужины» сложно добраться, потому что нужно преодолеть три перевала высотой больше двух километров. Ученые установили, что на глубине 16 метров почти нет кислорода, поэтому на дне озера никто не живет.

На глубине 4-5 метров в озере плавают «подводные острова». Эти острова – скопления не затонувших бревен. Глубже находится 5-6 метров ила, после начинается кромешная тьма. Водолаз Юрий Смирнов рассказывает, что его австрийские коллеги не раз пытались достичь дна озера, но ни разу не смогли достичь успеха, и ничего не достали со дна. Но, по крайней мере, все остались живы.

Какие сокровища лежат на дне озера

Существует два мнения, что находится на дне австрийского озера. Одни исследователи говорят о том, что в затопленных ящиках лежат тонны золота, которое немцы вывозили из оккупированных европейских стран в Германию. Другие утверждают, что в ящиках лежит не золото, а документы с данными о том, где хранятся деньги, которые нацисты изъяли у евреев. В одном специалисты едины – на дне озера находятся ценные клады. Это 50 ящиков, которые вывезли из рейхсбанка в Берлине, 22 ящика с золотом Отто Скорцени, 5 кг бриллиантов Кальтенбруннера, коллекция редких почтовых марок Геринга, ящики с редкими ювелирными украшениями и старинными монетами.

Естественно, что существует большое количество людей, которые желают овладеть этими сокровищами. Кладоискателей Топлиц-Зее было сотни, и все эти «сотни» погибли, пытаясь достать со дна озера хотя бы малую часть.

Жертвы озера

Летом 1945 года в федеральной земле Штирия, австрийские рыбаки начали в огромном количестве приносить фунты стерлингов для обмена в банк. Позже сотрудники банка установили, что приносимые купюры – качественная подделка, а рыбаки рассказали, что деньги у них появились, когда они ходили рыбачить на озеро Топлиц-Зее. После этого случая на озеро стали приезжать водолазы, кладоискатели, инженеры. В феврале 1946 года приехали 2 инженера, Хельмут Майер и Людвиг Пихлер. Только спустя месяц местные власти обнаружили, что инженеры не возвращаются с экспедиции, и нашли их в Мертвых горах со вспоротыми животами. В августе 1950 года на озеро приехал немецкий инженер Келлер со скалолазом Геренсом. При подъеме на южный склон Рейхенштейн шнур оборвался, Геренс сорвался в пропасть. Келлер дал показания полиции и уехал обратно в Гамбург. Родственники Геренса выяснили, что Келлер во время войны был начальником секретной базы подлодок и курировал проект на Топлиц-Зее.

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