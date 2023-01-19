Тайна клада Разина: где мятежный атаман спрятал свои сокровища

На славу погулял удалой атаман, кораблей поразбивал, да купцов и богатеев в синем море потопил. Во время «походов за зипунами» награбили разинцы несметное количество добра, большая часть которого превратилась в клады. Бесконечным кажется количество мест, где Стенька якобы спрятал свои сказочные богатства. Мы решили «доехать» до самых популярных.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Великий грешник

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По преданию самый большой клад зарыт у села Шатрашаны в Сурском районе Ульяновской области (ранее Симбирская губерния). По легенде ссаженный с судна больной бурлак повстречал в лесу старика, к которому попросился на ночлег. Тот сначала не пускал, а потому разрешил со словами: «Оставайся, коли не боишься?» Чего бурлаку опасаться-то? Брать-то у него нечего, голь перекатная. А наутро старик решил представиться. Стенька, говорит, Разин. Великий грешник. «Смерти не знаю и здесь за грехи свои муки терплю».

По легенде дал старик-Стенька бурлаку грамотку с четкими инструкциями, сколько, чего и как взять из клада. Перво-наперво часть клада раздать нищим и в церкви. Затем взять заговоренное ружье из клада, спрыг-травой заряженное, со Стенькиной смертью, пальнуть из него да трижды прокричать: «Степану Разину вечная память!» В ту же минуту кончатся мучения атамана, и упокоиться его душа с миром. Да вот только беда – не тот человек встретился. Не дался клад неграмотному бурлаку. Отдал он грамотку другому человеку, клад от того в землю и ушел.

Время в пути на автомобиле от Москвы до села Шатрашаны примерно составит 15 часов.

Под охраной нечисти

Добра у стенькиной вольницы было столько, что закапывали его по буграм да по холмам. В бывшем Царицынском узде (ныне Саратовская область) недалеко от села Песковатки есть курган, в котором, по легенде, Стенька спрятал целый корабль как есть, набитый золотом и серебром. Атаман завел корабль по воде на мель, а когда вода ушла, «наметал курган». Для приметы вербу посадил. Народ знал, что в кургане клад спрятан, да вот только копать страшился – при каждой попытке нечисть всякая выскакивала, которая, видать, добро стенькино стерегла.

Время в пути на автомобиле от Москвы до села Песковатки примерно составит 13 с половиной часов.

Бугор Стеньки Разина

Недалеко от деревни Банновка у обрыва на Волге, между селом Золотым и устьем реки Большой Еруслан есть так называемый «Бугор Стеньки Разина». Место это, по словам местных жителей, еще в начале века можно было легко углядеть на закате солнца. Говорят, там была атаманова «канцелярия». Якобы Разин со своей ватагою долгое время стоял на указанном бугре. Роскошный шатер, обитый бархатом да шелком, на вершине бугра – кресло-трон с насечками из слоновой кости, с которого атаман высматривал на Волге новые жертвы. Клад тут, говорят, был зарыт сказочный, вот только кроме человеческих костей ничего найти пока не удалось.

Время в пути на автомобиле от Москвы до деревни Банновка примерно составит 16 часов.

Дурманная гора

В десяти-двенадцати километрах от деревни Даниловки Саратовской области есть гора и ущелье, именуемые в народе «Стенькина тюрьма» или «Дурман». Упоминание о них можно найти в путеводителе начала прошлого века. Клад, зарытый на Дурман горе, пытались найти даниловские крестьяне, к которым попала кладовая грамота одного из разинских есаулов. Искать клад решили на Пасху. Недолгие поиски места увенчались успехом. Помолились да начали рыть. И тут началось необъяснимое: сначала крестьян чуть не затоптало стадо бешеных коров, затем налетела буря, из которой выскочили три разбойника, вооруженные дубинами. Испугавшиеся крестьяне, побросали лопаты и дали деру. Вернувшись на следующий день, обнаружили только отпечаток от сундука да следы от повозки немецкого производства.

Время в пути на автомобиле от Москвы до деревни Даниловка примерно составит 14 часов 40 минут.

Кладоискатель Ящеров

Свои поиски ротмистр Гатчинского полка Ящеров начал в 1893 году. Он выбил разрешение на проведение работ по поиску клада у Императорской археологической комиссии в Петербурге. С помощниками он отправился на Волгу поздней осенью, но зима нарушила планы кладоискателей. В это время появились данные о том, что в районе волжских сел Печи и Михайловка было найдено подземелье, вход в которое преграждали дубовые двери, запертые на засовы и замки. По предположениям подземелье было оборудовано вентиляционной трубой, в которую провалилась лошадь, пахавшая землю. В отверстие размером в колесо спустились два смельчака. Первого вытащили с искаженным от ужаса лицом. Той же ночью он умер. Второй был местным псаломщиком, он продержался в подземелье несколько минут, и, невзирая на ужас, успел-таки разглядеть те самые двери. Новую попытку найти разинские сокровища Ящеров предпринял в 1904 году. За свое упорство он был вознагражден. Им был найден камень с тайным знаком и остатки плотины, рядом с которой якобы находилась затопленная лодка с сокровищами. Вот только снова делам Ящурова помешали – на этот раз русско-японская война, с которой офицер не вернулся.

Время в пути на автомобиле от Москвы до деревни Печи примерно составит 11 часов.

Не теряя надежды

Еще одна попытка найти клад Стеньки Разина относится к 1914 году. Близ царицынской церкви Святой Троицы в Волгограде земля ушла на 4 метра. На дне провала нашли захоронения. Сторожилы припомнили, что, якобы, когда-то на этом месте был сооружен тайный подземный ход, который вел из города к самой Волге, куда приплывали груженые добром «расписные Стеньки Разина челны». Поиски клада не увенчались успехом – при попытках пройтись по подземному ходу, земля начинала обваливаться. Желающих отдать свою жизнь за стенькины сокровища не нашлось!

Время в пути на автомобиле от Москвы до Волгограде примерно составит 15 часов.

Рассказ фронтовика