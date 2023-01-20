Подводный гараж для велосипедов построили в Амстердаме

В Нидерландах рядом с вокзалом в Амстердаме построили подводный гараж для семи тысяч велосипедов. Сооружение, официальное открытие которого состоится 26 января, расположено прямо под городскими каналами, пишет The Guardian.

Фото: Мир24 Мир24

Как отмечается, благодаря этим гаражам с набережных будут убраны тысячи велосипедов, которые часто бросают пассажиры. Припарковать своего двухколесного друга в помещении можно будет бесплатно на сутки, а потом за день нужно будет заплатить 1,35 евро.

В мэрии нидерландской столицы объяснили, что решили упростить парковку для велосипедов, чтобы вернуть общественное пространство пешеходам и туристам.

Недавно было проведено исследование, которое показало, что 835 тысяч жителей Амстердама совершают в среднем 665 тысяч поездок на велосипеде в день.