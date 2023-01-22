Как в Азербайджане развивают традиции чаепития

Азербайджан будет развивать новый бренд – традиции чаепития. Эксперты считают, что это стало возможным в том числе благодаря включению чайной церемонии, принятой в стране, в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Что теперь будут предлагать туристам, рассказал корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов. Богатый стол не только по праздникам. В чайхане каждый день особенный. От традиций азербайджанского чаепития здесь не отступают никогда. Разливают напиток в армуды – грушевидные стаканы, чтобы чай как можно дольше оставался горячим. К нему подают колотый сахар, лимон, сладости, варенье и сухофрукты.

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В чайном доме чайхоры (так называют любителей этого напитка) засиживаются подолгу. Можно неспешно обсудить деловые вопросы и насладиться вкусом. Зачастую заказывают не по одному чайнику. «Чай должен быть свежезаваренным, насыщенного бордового цвета. Такой напиток называют «пюренги», «мехмери». Предлагать светлый чай в Азербайджане считается неправильным, может быть, поэтому зеленые сорта не очень популярны», – рассказал чайхор Фирудин Алыев.

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В стране выпускают 300 сортов чая. Черный – самый популярный. Местные жители любят и напиток с добавками. Они должны быть натуральными, чаще всего это ароматные травы. С разнообразием видов чая и традициями обязательно знакомят и туристов.

«Чайная традиция – символ гостеприимства Азербайджана. Без чая не отпустим ни одного гостя. Его включение в список ЮНЕСКО еще больше подстегнуло интерес к нашим традициям», – отметил чайханщик Джейхун Мустафаев.

Знатоки азербайджанской чайной церемонии говорят, это только начало. Где чай, там и другие национальные бренды. Список ЮНЕСКО – хороший способ рассказать миру о том, что любят в стране.

«Мировому сообществу известны индийские, китайские чайные традиции. Теперь мир узнает и об азербайджанских. Туристам, посещающим нашу страну, мы будем предлагать не только чай, но и традиционные национальные сладости. Например, пахлаву, шекербуру, гюльгенд (цветочный сахар). И это позволит превратить в национальный бренд не только сам напиток, но и все составляющие чайной церемонии», – сказала ведущий технолог Азербайджанского национального кулинарного центра Айгюль Аскерова.

А те, кому повезет побывать на сватовстве, узнают еще об одной традиции, связанной с напитком. Когда родственники жениха приходят в дом невесты просить ее руки, на стол обязательно подают сладкий чай.

«Девушку символизирует сахар, а юношу – чай, мужское начало. Сваты ложкой перемешивают заварку и сахар и, если чай получается действительно сладким, это означает согласие родителей», – пояснил Джейхун Мустафаев.