Песни Высоцкого в Кремле

Этот год для всех поклонников Высоцкого стал особенным — юбилейным. Великому артисту могло бы исполниться — 85.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Слава гения не угасает, его творчество остается остро востребованными в наше время. В юбилейный год 22 апреля — на главной сцене страны, в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца пройдет масштабный музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого» с участием народного артиста РФ Александра Домогарова, актера театра и кино Никиты Высоцкого, известной певицы Амарии в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением дирижера, заслуженного артиста Республики Башкортостан Азата Шахмухаметова.

«Главное, что он для всех был свой», — так когда-то высказался о Владимире Высоцком Президент России Владимир Путин. Для людей, которые говорят и думают на русском, Владимир Высоцкий — не просто поэт и актер, а гений, чей масштаб невозможно постичь. Он стал голосом эпохи, который продолжает звучать и находить отклик в сердцах и душах людей разных поколений.

Масштабный музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого», приуроченный к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет 22 апреля на сцене Большого зала Государственного Кремлёвского Дворца. Эта постановка станет огромным по значимости событием для всех — и тех, кто помнит живые выступления артиста, и тех, кто слышал его только в записях.

В концерте примут участие народный артист России Александр Домогаров, сын Владимира Высоцкого, известный актер театра и кино Никита Высоцкий и популярная певица Амария, лидер одноименной группы. Они исполнят как всеми любимые, так и редкие песни, которые Высоцкий пел в небольших залах и на стадионах, часто с одной лишь гитарой. Зрители услышат песни в абсолютно новых, искусно выполненных аранжировках в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, а также увидят редкие фото из семейного архива, которые ранее никогда не публиковались.

Пресс-служба

Спектакль, в котором вновь оживет образ музыканта, поставил Александр Домогаров вместе с Никитой Высоцким.

«Это очень личный музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда. А голос Никиты — один в один голос Высоцкого», — отмечает Александр Домогаров.

Никита Высоцкий признается, что его очень тронуло отношение Домогарова к его отцу, и он сразу поддержал идею и выбор материала для спектакля. Высоцкий отмечает, что у него нет какой-то одной любимой песни отца, в разном возрасте он любил разные песни. «Например, «Жираф большой» отец пел нам в детстве, а мы с братом прыгали по кровати, или «Горизонт», которую он спел для меня, когда мне было лет десять», — вспоминает Никита Высоцкий.

«Дороги Высоцкого» — это его пути, которые он искал к своим слушателям, современникам. Сохранение памяти об отце стало делом всей жизни. Наверное, есть люди, которые могли бы это делать лучше меня – строить музей, вести издательские и другие проекты, но это наше семейное дело, и мы с моим братом Аркадием решили, что им займусь я», — рассказывает Никита Высоцкий.

Дирижер оркестра, задействованного в спектакле «Дороги Высоцкого» на кремлевской сцене, Азат Шахмухаметов гарантирует, что никто не останется равнодушным.

«Творчество Высоцкого многогранно. Приходите на концерт — каждый найдет то настроение, ту грань, которая будет близка ему», — прокомментировал Азат Шахмухаметов.

По меткому замечанию Ирины Гурницкой, автора проекта, тексты гения четко попадают в самую суть.

«Интерес не может угаснуть, когда актуальность спетого и сыгранного Высоцким растет с каждым днем. Смысл его песен — это рост души каждого человека. Есть такое понятие — современная классика. Да, это Высоцкий. Погружение в его жизнь, в его песни и стихи— это будет для кого-то впервые».

А значит точно надо идти.

Пресс-служба

Известная певица Амария, фронтмен одноименной музыкальной группы, исполнит две песни - «Я несла свою беду» и «Бокал».

«Высоцкий — гений, вне времени и контекста. Глыба. Равных ему среди поэтов-современников, я бы сказала, нет. Были другие великие, конечно. Но по выразительности, емкости, надрыву и свободе высказывания, считаю, гений второй половины века двадцатого один — Высоцкий», — отмечает Амария.

Отдельно стоит отметить, что 18 апреля на своем юбилейном концерте «Друг без друга нас нет», который пройдет на исторической сцене Культурного центра ЗИЛ, Амария исполнит другую песню Высоцкого — «Девушка из Нагасаки». В декабре далекого 1978 года на той же сцене пел и сам Высоцкий, и конечно, вряд ли он мог предположить, что у его песен появится женский голос. Женский вокал придает песням поэта особый шарм.