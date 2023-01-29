Почему в СССР все хотели жить в закрытых города

Этих городов не было на карте, но многие жители СССР хотели бы жить именно там.

Фото: Sergey Nemanov/wikimedia.org Sergey Nemanov/wikimedia.org

"Рамблер" рассказывает, чем закрытые города привлекали советских граждан.

Дорогу в эти города знали местные жители и, конечно же, сотрудники силовых ведомств, но не все, а только те, кому было положено о них знать. Тем не менее слухи так или иначе просачивались, ведь у тех, кто жил в таких городах, были родственники на "большой земле".

Закрытыми города становились из-за того, что в них располагались секретные объекты. Попасть туда можно было только по специальному пропуску. Хотя, конечно же, находились особенно осведомленные жители, которые знали все лазейки даже в самых высоких заборах.

Чаще всего такие города называли так же, как и ближайший к ним областной центр: Пенза-19, Челябинск-65 и так далее. Делали это в том числе и для того, чтобы скрывать возможные катастрофы, которые могли случиться. Ведь такие города не просто так становились закрытыми. Например, в Загорске-6 располагался Вирусологический институт, в Арзамасе-16 разрабатывали ядерное оружие, в Свердловске-45 обогащали уран.

Главное преимущество этих городов было в том, что в них было отлично налажено снабжение, в магазинах можно было найти даже дефицитные товары. Но переехать сюда было не просто. Во-первых, нужна была соответствующая специальность и высокий профессионализм, а кроме того, такая биография, которая не вызовет ни единого вопроса.