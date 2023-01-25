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3 часа назад

Назван любимый ресторан Владимира Высоцкого

Мослентаиещё 1

В среду, 25 декабря Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. По этому случаю «Мослента» вспомнила знаковые места столицы, которые фигурировали в жизни и творчестве известного поэта.

Назван любимый ресторан Владимира Высоцкого
Фото: МослентаМослента

«Высоцкий часто бывал в довольно скромном заведении — "Каме" на Верхней Радищевской улице. Ресторан вплотную примыкал к Театру на Таганке, и многие его актеры часто туда заглядывали», — говорится в статье о любимом ресторане известного автора-исполнителя.

А на создание знаменитого стихотворения «Очередь» его вдохновило посещение другого ресторана в Москве под названием «Узбекистан» на Неглинной улице с Людмилой Гурченко и Всеволодом Абдуловым.

Места,Всеволод Абдулов,Людмила Гурченко,
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