Назван любимый ресторан Владимира Высоцкого

В среду, 25 декабря Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. По этому случаю «Мослента» вспомнила знаковые места столицы, которые фигурировали в жизни и творчестве известного поэта.
«Высоцкий часто бывал в довольно скромном заведении — "Каме" на Верхней Радищевской улице. Ресторан вплотную примыкал к Театру на Таганке, и многие его актеры часто туда заглядывали», — говорится в статье о любимом ресторане известного автора-исполнителя.
А на создание знаменитого стихотворения «Очередь» его вдохновило посещение другого ресторана в Москве под названием «Узбекистан» на Неглинной улице с Людмилой Гурченко и Всеволодом Абдуловым.