Назван любимый ресторан Владимира Высоцкого

«Высоцкий часто бывал в довольно скромном заведении — "Каме" на Верхней Радищевской улице. Ресторан вплотную примыкал к Театру на Таганке, и многие его актеры часто туда заглядывали», — говорится в статье о любимом ресторане известного автора-исполнителя.