Итоги первого игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023»

24 января в Vegas City Hall стартовал Международный турнир «Шахматные звезды – 2023» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 24 по 30 января.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

По итогам первого игрового дня в лидеры вышел победитель первого турнира «Шахматные звезды-2022» Владислав Артемьев, одержав две победы над Екатериной Лагно и Бибисарой Асаубаевой, а также сыграв вничью с Сананом Сюгировым. По два очка набрали Сергей Карякин и Раунак Садхвани. Карякин после первых двух ничьих добился материального перевеса в заключительной партии игрового дня против Александра Грищука и уверенно одержал победу. Садхвани выиграл у Теймура Раджабова, что стало сенсацией первого игрового дня, остальные две его партии закончились вничью. Турнирная борьба продолжится 25 января.

«Самое важное в нашей игре – это итоговый результат. Если какая-то партия не складывается, не стоит на этом зацикливаться, ведь в итоге все может измениться. Турнир гроссмейстеров состоит из сильных, титулованных игроков, где у всех равные шансы на победу. «Шахматные звезды – 2023» дают нам значимую возможность посоревноваться с иностранными спортсменами, а юным шахматистам – принять участие в серьезном международном событии, что определенно повлияет на их будущую карьеру», – говорит Владислав Артемьев.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. Первый ход в партии Сергея Карякина и Теймура Раджабова сделала теле и радиоведущая Юлия Барановская.

«Делать первый ход в партии очень волнительно! Я считаю, что игра в шахматы – это колоссальный труд, ведь работа мозга бывает гораздо сложнее физической нагрузки. Хочу пожелать всем участникам большой удачи. Здорово, что такие турниры проводятся в нашей стране. Мои дети тоже занимаются шахматами, развитие шахматного спорта – очень важно и ценно для всех нас», – поделилась впечатлениями Юлия Барановская.

Детский турнир проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. Каждый день проходит по три партии в быстрые шахматы, всего будет сыграно 9 туров. 28 и 30 января те же участники сыграют в блиц.

В младшей группе на старт вышли 35 участников. По 3 очка из 3 набрали сразу 4 участника: Лев Соболев, Александр Санженаков, Николай Шевяков и Роман Баклюков. Среди девочек наибольшее количество очков у Софии Суворовой.

В группе до 11 лет – 33 участника. Самый титулованный и высокорейтинговый участник Матфей Юрасов ожидаемо возглавляет турнирную гонку, демонстрирую по-настоящему профессиональную игру. Не отставая от лидера, стопроцентный результат показывает Марк Кругляков. Всего на пол очка отстают Анна Иващенко и Ульяна Голофаст.

В группе до 13 лет сражаются 19 шахматистов. В этой категории по 2,5 очка набрали сразу пять участников: Владислав Зубарев, Петр Наумов, Адам Хиряев, Дмитрий Руденко, Матвей Селедчик. Среди девочек по два очка набрали Полина Савка и Стефания Шапран.

В старшей группе – 15 участников. Единоличный лидер со стопроцентном результатом после первого игрового дня — Никита Попов, далее по 2,5 очка имеют Даниель Коломеец и Камилла Олеск.

Подробные результаты представлены на сайте.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Владимир Поткин. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

В этом году стать свидетелем зрелищных соревнований участников турнира «Шахматные звезды – 2023» и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Чтобы стать зрителем турнира, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется. Также зрители могут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

предоставлено пресс-службой

В рамках турнира «Шахматные звезды – 2023» будут организованы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодежи: открытые мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи. В рамках турнира пройдет закрытое заседание делового клуба RRCC.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Официальный сайт турнира.

Адрес проведения: 66 км МКАД, м. Мякинино, Vegas City Hall

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

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Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

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Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru

+7 903 129-28-59

pr@crocus-hall.com