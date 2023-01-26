Итоги второго игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023»

Подведены итоги второго дня Международного турнира «Шахматные звезды – 2023», который прошел 25 января в Vegas City Hall. Турнир с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов проходит с 24 по 30 января. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

По итогам второго дня лидируют двое участников – россиянин Владислав Артемьев и индиец Раунак Садхвани. Лучший результат среди женщин продемонстрировала Екатерина Лагно. Положение участников после шести туров рапида: Владислав Артемьев и Раунак Садхвани набрали по 4,5 очка, Сергей Карякин и Александр Грищук – по 4 очка. У Екатерины Лагно — 3,5 очка, у Теймур Раджабова — 2,5. Бибисара Асаубаева и Санан Сюгиров набрали по 2 очка, Франсиско Вальехо и Александра Горячкина — по 1,5.

«Турнир проходит в уникальном формате, где помимо комбинированных мужских и женских соревнований с сильнейшим составом игроков, в нем принимают участие сто талантливых детей. Для молодых спортсменов играть на одном турнире с гроссмейстерами очень ценно. К тому же, турнир международный – это позволяет игрокам из разных стран совершенствоваться и получать необходимый опыт. Спасибо организаторам за то, что уже второй раз турнир «Шахматные звезды» проходит на самом высоком уровне», – отметил чемпион мира по блицу Сергей Карякин.

В детском турнире также сыграно 6 туров. В группе до 9 лет Роман Баклюков и Никита Кравченко набрали по 5 очков, на пол-очка отстают Николай Шевяков и Александр Санженаков. Среди девочек лидирует Илиана Масаева.

В группе до 11 лет стопроцентный результат у Матфея Юрасова. На втором месте с 5-ю очками оказалась Ульяна Голофаст. По 4,5 очка набрали Александр Казаков и Артем Бетенев.

В группе до 13 лет Адам Хиряев набрал 5 из 6 очков. На пол-очка отстает Петр Наумов. По 4 очка у Дмитрия Руденко, Матвея Селедчика и Полины Савки.

предоставлено пресс-службой

В старшей группе единоличным лидером стал Никита Попов, потерявший лишь пол-очка. 4,5 очка у Алексея Комарова, по 4 — у Федора Новикова и Давида Полевого. Василиса Святополк-Четвертынская и Камилла Олеск показывают лучший результат среди девочек.

Подробные результаты представлены на сайте.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Владимир Поткин. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

В этом году стать свидетелем зрелищных соревнований участников турнира «Шахматные звезды – 2023» и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Чтобы стать зрителем турнира, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется. Также зрители могут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити в рамках турнира «Шахматные звезды – 2023» будут организованы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодежи. В пространстве Times Square VEGAS все поклонники шахматного спорта смогут понаблюдать за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2023» и зрелищными сеансами игры вслепую, получить автографы гроссмейстеров и приятно провести время в компании профессионалов и любителей интеллектуального спорта.

Также в рамках турнира пройдет закрытое заседание делового клуба RRCC.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Адрес проведения: 66 км МКАД, м. Мякинино, Vegas City Hall

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru

+7 903 129-28-59

pr@crocus-hall.com