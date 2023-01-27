Почему в Египте в последнее время наблюдается поток археологических открытий

Египет в четверг открыл очередные четыре гробницы сановников фараонов и мумию возрастом более 4000 лет, которые расположены в Саккаре недалеко от Каира. Это последнее из открытий, о которых с большой помпой объявила страна, стремящаяся вернуть туристов, сообщает AFP.

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Именно в некрополе Саккара, известном знаменитой ступенчатой пирамидой фараона Джосера, археологи раскопали эти гробницы, запечатанные при 5-й и 6-й династиях, между 2500 и 2100 годами до нашей эры. Некрополь Саккара, расположенный чуть более чем в 15 километрах к югу от знаменитых пирамид плато Гиза, классифицируется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. А пирамида Джосера, построенная около 2700 года до н.э. архитектором Имхотепом, считается одним из древнейших памятников на поверхности земного шара.

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В 2021 году египетская археологическая миссия обнаружила "крупнейший древний город Египта", возраст которого превышает 3000 лет. Он находится на западном берегу Луксора, где расположены знаменитые долины королей и королев. В последние месяцы в Египте было объявлено о нескольких крупных открытиях. Во вторник Каир сообщил об обнаружении остатков "целого римского города", датируемого первыми столетиями после Рождества Христова. 14 января египетские власти открыли обнаруженную в Луксоре царскую гробницу, вероятно, супруги фараона 18-й династии возрастом около 3500 лет.

Эксперты отмечают, что Египет в последнее время стал гораздо часто публиковать информацию о своих древних открытиях именно с тем, чтобы привлечь больше туристов, которые являются важным источником иностранной валюты для нуждающейся в деньгах североафриканской страны. Египет со 104 миллионами жителей, переживающий серьезный экономический кризис, рассчитывает на свой туристический сектор, чтобы выправить просевший бюджет: египетское правительство провозгласило целью к 2028 году принимать 30 миллионов туристов в год против 13 миллионов до пандемии COVID-19. Египет часто называют "Ум Аль-Дунья" или "Мать мира", поскольку его культурное наследие имеет важное значение в международном масштабе. Древние памятники Египта и побережье Красного моря привлекают посетителей со всего мира, при этом на туризм приходится около 10-15 процентов египетской экономики и миллионы рабочих мест.