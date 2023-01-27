Почему в Египте в последнее время наблюдается поток археологических открытий

Египет в четверг открыл очередные четыре гробницы сановников фараонов и мумию возрастом более 4000 лет, которые расположены в Саккаре недалеко от Каира. Это последнее из открытий, о которых с большой помпой объявила страна, стремящаяся вернуть туристов, сообщает AFP.
Именно в некрополе Саккара, известном знаменитой ступенчатой пирамидой фараона Джосера, археологи раскопали эти гробницы, запечатанные при 5-й и 6-й династиях, между 2500 и 2100 годами до нашей эры. Некрополь Саккара, расположенный чуть более чем в 15 километрах к югу от знаменитых пирамид плато Гиза, классифицируется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. А пирамида Джосера, построенная около 2700 года до н.э. архитектором Имхотепом, считается одним из древнейших памятников на поверхности земного шара.
В 2021 году египетская археологическая миссия обнаружила "крупнейший древний город Египта", возраст которого превышает 3000 лет. Он находится на западном берегу Луксора, где расположены знаменитые долины королей и королев. В последние месяцы в Египте было объявлено о нескольких крупных открытиях. Во вторник Каир сообщил об обнаружении остатков "целого римского города", датируемого первыми столетиями после Рождества Христова. 14 января египетские власти открыли обнаруженную в Луксоре царскую гробницу, вероятно, супруги фараона 18-й династии возрастом около 3500 лет.
Эксперты отмечают, что Египет в последнее время стал гораздо часто публиковать информацию о своих древних открытиях именно с тем, чтобы привлечь больше туристов, которые являются важным источником иностранной валюты для нуждающейся в деньгах североафриканской страны. Египет со 104 миллионами жителей, переживающий серьезный экономический кризис, рассчитывает на свой туристический сектор, чтобы выправить просевший бюджет: египетское правительство провозгласило целью к 2028 году принимать 30 миллионов туристов в год против 13 миллионов до пандемии COVID-19. Египет часто называют "Ум Аль-Дунья" или "Мать мира", поскольку его культурное наследие имеет важное значение в международном масштабе. Древние памятники Египта и побережье Красного моря привлекают посетителей со всего мира, при этом на туризм приходится около 10-15 процентов египетской экономики и миллионы рабочих мест.
Доходы туристического сектора Египта сократились почти наполовину со времен Арабской весны 2011 года. Каир уже несколько месяцев обещает скорое открытие своего "Большого египетского музея", расположенного недалеко от плато Гизы. Многие эксперты предсказывали, что это произойдет в 2022 году, к двухсотлетию расшифровки Розеттского камня французом Жаном-Франсуа Шампольоном и столетию открытия гробницы "ребенка-фараона" Тутанхамона.