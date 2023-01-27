Место, где родился Онегин: загадки усадьбы Салтыковых-Чертковых

Неподалеку от станции метро «Лубянка», в самом начале Мясницкой улицы расположился удивительный особняк. Небесно-голубой цвет фасада, изящная лепнина по всему периметру и арочные окна не позволяют пройти мимо этого здания. Это – особняк Салтыковых-Чертковых. Строить усадьбу начали еще в XVII веке, и с тех пор она сменила многих владельцев, причем каждый старался привнести в ее облик что-то свое. Каких только именитых гостей не бывало в этих стенах! Поговаривают, что на одном из здешних балов Александр Пушкин «подсмотрел» образ своего Онегина, а в знаменитой библиотеке полковника Черткова работал над «Войной и миром» Лев Толстой и изучал точные науки отец русского космизма Константин Циолковский.

Фото: Мир24 Мир24

В 2022 году усадьба на Мясницкой стала домом для «Нового театра» Эдуарда Боякова и по совместительству площадкой для иммерсивного спектакля «Лубянский гример» (ранее MIR24.TV побывал на премьере и писал об этом событии). Постановка основана на рассказе Николая Лескова «Тупейный художник», но в действительности здесь тесно переплелись три истории – спектакля, рассказа и самой усадьбы. Корреспондент MIR24.TV побывала на уникальной экскурсии и узнала главные тайны усадьбы Салтыковых-Чертковых.

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Предшественник современной усадьбы возник на этом месте еще в XVII веке. Изначально это были двухэтажные деревянные палаты, принадлежавшие Волынским князьям. А с 1690-х годов имение принадлежало касимовским царевичам, чей род уходил корнями к ханам Золотой Орды.

В 1728-м дом выкупил князь Алексей Долгоруков – тот самый, что пытался сосватать свою дочь Екатерину за Петра II, но после восшествия на престол Анны Иоанновны был сослан в Сибирь.

После того как Долгоруков был отправлен в ссылку, особняк долгое время находился в запустении. И лишь в 1742 году здесь появляется новый хозяин – столичный губернатор Николай Салтыков. Его род также был близок ко двору, поскольку его предок, российский дипломат Сергей Васильевич Салтыков, по одной из версий, был биологическим отцом императора Павла I.

Именно при Салтыкове здание приобретает явные черты стиля рококо – отсюда и обилие затейливых лепных орнаментов, многочисленные завитки, подпирающие карнизы фигуры атлантов и нежные пастельные цвета в оформлении фасада. Всему этому великолепию мы обязаны малоизвестному русскому архитектору Семену Карину.

Рассказывают, что красотой особняка некогда восхитился сам Наполеон I. По одной из легенд, после взятия Москвы в 1812 году император провел здесь две ночи, так как пожар не тронул усадьбу. Впрочем, поверить в это не трудно – убранство особняка в самом деле впечатляет. Чего только стоит один готический зал с устремившимися ввысь сводами, от которых кружится голова! Или «Мавританская комната», выложенная цветной мозаикой и украшенная коврами в лучших традициях Востока.

В 1831 году у особняка вновь сменился хозяин: дом выкупил губернский предводитель дворянства и отставной полковник Александр Чертков. И, если при Салтыкове мы наблюдали расцвет прежде всего интерьерный, то Чертков и его наследники олицетворяют собой период расцвета внутреннего, духовного. Александр Дмитриевич Чертков был человеком многих интересов: ученый, нумизмат, археолог, историк, а также владелец гигантской коллекции книг – 22 тысячи томов на 28 языках! Такой библиотеки не было ни у кого в Москве, да и, пожалуй, во всей стране. За знаниями в дом к Черткову стекались лучшие умы России. Пушкин изучал здесь труды о России, когда собирал материалы для своей монографии «История Пугачвского бунта», Толстой – работал над «Войной и миром». Наведывались в знаменитую библиотеку также Василий Жуковский, Николай Гоголь, Михаил Загоскин, Михаил Щепкин и многие другие.

«Такого радушия… готовности служить советами, библиотекою я никогда более не встречал. Дом его, кабинет, он сам в сюртуке с накидкою по нему халата, разбросанные статуэтки, книжки, книжечки по столам, стульям, – со мною как бы сроднились. Нигде так приятно и полезно не проводил я времени, как в гостеприимном доме Черткова», – вспоминал русский историк и археолог Николай Мурзакевич.

А для юного Константина Циолковского библиотека в доме на Мясницкой и вовсе стала домашней гимназией. Еще в детстве будущий ученый перенес скарлатину и оглох, из-за чего не смог получать образование вместе со своими сверстниками. Но его семья нашла выход: Циолковского включили в состав читателей Чертковской библиотеки, где нашлись все необходимые ему книги. Там ученый-самоучка занимался три года, изучая трактаты великих мыслителей и еще не подозревая, что именно ему предстоит заложить основы отечественной науки о космосе.

Но, конечно, досуг гостей Черткова состоял не только из научных изысканий. Хозяин усадьбы регулярно устраивал пышные балы, куда съезжался весь цвет столичной интеллигенции и аристократии. Говорят, на одном из таких балов Александр Пушкин заметил в толпе загадочного молодого человека. Юноша стоял поодаль от танцующих и не участвовал в веселье, взгляд его был равнодушен и меланхоличен. По легенде, с этого таинственного гостя поэт впоследствии списал образ Евгения Онегина.

После смерти Черткова в 1858 году усадьба вместе с библиотекой перешла к его сыну Григорию. Тот решил продолжить дело отца и открыл в одном из флигелей общественный читальный зал. Впоследствии он передал обширную коллекцию книг в дар городу. В настоящее время она составляет основу Российской государственной и Исторической библиотек.

В 1873 году в судьбе усадьбы Салтыковых-Чертковых начался новый этап – она превратилась в источник дохода. Сначала дом выкупила некая купчиха Наталья Гагарина, которая затеяла масштабную перестройку особняка. Перед главным домом был выстроен павильон, а боковые корпуса стали сдаваться в аренду. Через шесть лет имение перешло к другой московской купчихе – Клавдии Обидиной. Она заплатила за усадьбу ни много ни мало 750 тысяч рублей: для сравнения – примерно в это время Чехов приобрел Мелихово всего за 13 тысяч...

Но Обидина не прогадала. Ее проект по превращению усадьбы в доходное место оказался успешнее, чем у предшественницы. Новая владелица стала сдавать в аренду не только боковые пристройки, но и главный корпус здания. Начиная с 1890-х в доме находились Московское архитектурное общество и Литературно-артистический клуб.

Внутреннее убранство особняка также претерпело изменения: Обидина заказала у архитектора Федора Шехтеля массивную лестницу, которая сегодня является ярким центральным элементом убранства усадьбы, как бы связывая воедино его разномастные комнаты.

Невозможно пройти и мимо легендарного камина, изготовленного по эскизам самого Михаила Врубеля. Как обратила внимание экскурсовод, этот камин – презентационный: он изначально был задуман как диковинка, которая привлечет внимание посетителей усадьбы и сподвигнет их заказать себе такой же. А камин и вправду удивительный, его смело можно назвать жемчужиной особняка. Выполненный из гипса орнамент в виде устремившихся ввысь и переплетающихся между собой ветвей, лукавые фавны, укрывшиеся среди них, и гигантское, до потолка, зеркало, венчающее конструкцию – все это производит сильное впечатление. Кстати, этот самый камин вы наверняка не раз видели по телевизору. А именно – в фильме «Семнадцать мгновений весны», в сцене переговоров американцев с немцами о заключении сепаратного мира.

В 1914 году усадьба едва не погибла: очередной ее владелец, предприниматель по фамилии Кеппен, задумал снести особняк и возвести на его месте доходный дом. Но этому помешала Первая мировая война. Затем была Октябрьская революция, усадьба долгое время стояла заброшенная. В 1923 году здесь открыли Клуб красных директоров, при котором были организованы курсы математики, экономики и физики для бывших крестьян и матросов. Главой клуба был назначен не кто иной как Феликс Дзержинский. Впоследствии здесь располагались Дом инженеров, редакция журнала «Наука и жизнь», а также неоднократно проходили киносъемки.

В настоящее время усадьба Салтыковых-Чертковых служит домом для «Нового театра». Прямо во время нашей экскурсии в здании шли репетиции спектакля «Лубянский гример»: в зале с камином сам худрук Эдуард Бояков следил за тем, как режиссеры отстраивают свет, в соседней комнате репетировали актеры. Помимо тайн самой усадьбы, экскурсовод Екатерина Кретова раскрыла несколько любопытных деталей касательно спектакля. Так, она рассказала о том, каким образом поставлены пытки крепостных, которые наблюдают зрители по ходу всей постановки. Страшные сцены избиений – это, разумеется, искусная игра актеров, но как они выдерживают все это зимой, при минусовых температурах? Ответ прост: снаружи установлены мощные обогреватели.

Еще одно интересное пространство в особняке, к которому приложили руку уже современные художники и декораторы, – это комната, имитирующая горницу, где жила дворня. Ее внешний вид резко контрастирует с богато обставленными залами, которые мы видели прежде: глиняные горшки, иконостас, льняные полотенца и даже загончик для коз – все здесь пропитано русскостью. Кстати, козы в спектакле – самые настоящие. Однажды машина с ними застряла в пробке и опаздывала к началу спектакля, и то была настоящая катастрофа: ведь даже заслуженного артиста можно кем-то заменить, а как заменишь козу?

Что же до артистов, то, хотя сегодняшние актеры «Нового театра» – вполне себе свободные люди, они продолжают дело тех самых крепостных, о которых идет речь в спектакле. Здесь следует вспомнить, что основой для рассказа «Тупейный художник» послужила реальная история, а главный антагонист произведения граф Каменский – реально существовавшая фигура. Русский генерал и безжалостный помещик, он был большим любителем театра. Однажды Каменский пригласил к себе в труппу известного артиста Михаила Щепкина. Сам Щепкин был из крепостных, но на тот момент уже снискал славу одного из лучших русских актеров. Около 20 лет он кочевал по частным театрам, играя в спектаклях и комических операх. Но увидев, как жестоко Каменский обращается со своими артистами, Щепкин был взбешен и наотрез отказался играть в его театре. Более того, позднее он рассказал обо всем Лескову, с которым водил знакомство. Эта история так впечатлила писателя, что он перенес ее на бумагу.

О тех событиях сегодня напоминает театральный зал в усадьбе Салтыковых-Чертковых. Здесь и сцена, на которую выходят актеры «Лубянского гримера», и роскошные люстры, напоминающие верхушки тропических пальм (отсылка к Индии, где происходит действие разыгрываемой пьесы), и массивные головы слонов (конечно, не настоящие, а гипсовые), взирающие на зрителей со стен. Театр внутри театра!

Помимо этого, в доме есть еще масса таинственных уголков: будуар, небольшая комната с фонтаном, стены которой выложены… черепами. И это лишь верхушка айсберга под названием «Чертков дом».