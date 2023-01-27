Самые любопытные коммунальные музеи в мире

Коммунальная сторона любого мегаполиса кажется скучной только на первый взгляд. Именно она позволяет городу наслаждаться полноценной жизнью, обеспечивает комфорт и безопасность жителей, снабжает их необходимыми для быта ресурсами.

Фото: riarealty.ru riarealty.ru

Сайт "РИА Недвижимость" решил отдать должное коммунальному хозяйству в крупных городах и нашел интересные музеи по миру, чьи экспозиции ему посвящены.

Видео дня

В Лиссабоне огромную площадь старой электростанции логичным образом занимает Музей городского электричества.

riarealty.ru

Его экспозиция посвящена машинам и приборам разных эпох, с помощью которых специалисты отрасли производили электроэнергию. Аутентичные агрегаты позволяют практически до мелочей воссоздать подлинную обстановку на станции и окунуть посетителей в атмосферу исторического производства.

riarealty.ru

В 2022 году в отреставрированном павильоне №5 на территории ВДНХ в Москве открылся Музей городского хозяйства, где посетители могут во всех деталях узнать о "коммунальной изнанке" столичного мегаполиса. Экспозиция разбита на три большие тематические зоны ("Управление", "Квартира" и "Город") и состоит из 140 экспонатов, свыше половины из них – интерактивные.

Зал "Управление" представляет собой своеобразную диспетчерскую, его центральный элемент – огромный медиаэкран, на котором в режиме реального времени отображаются ключевые показатели суточного потребления Москвой воды, газа, электроэнергии и тепла. Здесь же можно увидеть показатели качества городского воздуха и воды, а также актуальные новости служб городского хозяйства и количество обращений от жителей.

В зоне "Квартира" москвичи могут увидеть, какие процессы обеспечивают подачу воды, электричества, тепла и газа в многоквартирные дома, узнать, как работают очистные сооружения, станции водоподготовки и ТЭЦ. Экспозиция в доступных форматах объясняет, как проводится капитальный ремонт домов, в чем преимущества программы по раздельному сбору мусора. В каждом секторе зала можно попробовать свои силы в тематических играх – например, отсортировать бытовые отходы, ликвидировать утечку газа или проверить инженерные коммуникации города с помощью тепловизора.

Зона "Город" комплексно охватывает работу всей столичной инфраструктуры и ее специалистов. На "подземном уровне" зала представлена информация и экспонаты, посвященные коллекторному хозяйству Москвы, дорожным и уборочным службам, специалистам аварийных формирований, которые ежедневно ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. Здесь можно послушать легенды о московских подземельях, убрать улицы на симуляторе спецтехники и потушить пожар в компьютерной игре.

riarealty.ru

Центральный элемент экспозиции на втором этаже – интерактивный макет Москвы, с помощью биноскопов с дополненной реальностью на нем можно в деталях увидеть работу городских служб днем и ночью и узнать об их особенностях. В отдельных залах на втором этаже также работают мини-выставки об озеленении, освещении и навигации города. Посетители могут бесплатно создать указатель улицы или переулка со своей фамилией, смонтировать сценарий освещения Большого театра под музыку, а под конец сделать на память цветочную видеооткрытку в современной фотобудке.

riarealty.ru

Экспозиция парижского Музея канализации прослеживает историю этой важной коммуникационной сети от времен Карла V до ее современной версии. Первую канализацию в Париже проложили еще во времена римской империи, остатки труб той эпохи до сих пор находятся в Латинском квартале города. Тогда протяженность трубопроводов составляла всего 18 метров, на сегодняшний день этот показатель куда выше – более 2 тысяч километров.

Музей канализации расположен под городом, посетители перемещаются по нему по улицам, переулкам и перекресткам. Экспозиция представлена не только макетами исторического оборудования, но и сохранившимися образцами.

riarealty.ru

Свой музей есть у лондонской пожарной службы, экспозиция предлагает посетителям ознакомиться с историей британских огнеборцев, историческим оснащением и машинами, фотографиями и документами. В музее, в частности, выставлены две когда-то действовавшие пожарные машины. За счет небольшого размера экспозиции ее осмотр не отнимает у посетителей больше получаса.

riarealty.ru

Любопытный коммунальный музей работает в Токио, его экспозиция посвящена истории водопровода огромного мегаполиса. Ежедневно эта система обслуживает более 13 миллионов потребителей и является одной из крупнейших в мире.

Среди музейных объектов – водоразборные колонки общего пользования из разных эпох, составные элементы современной водопроводной системы.

riarealty.ru

В Саринском проезде в Москве работает Музей воды, основанный в 1993 году АО "Мосводоканал". Его экспозиция посвящена истории первых кремлевских водопроводов, становлению централизованных систем водоснабжения и канализации столицы, а также современным технологиям, которые применяют в рамках подготовки питьевой воды для жителей города. В залах музея представлены архивные документы, рукописные альбомы, карты, чертежи с автографами российских ученых и инженеров. Кроме того, посетители могут ознакомиться с действующими макетами водопроводных сооружений.