Итоги третьего игрового дня Международного турнира «Шахматные звезды – 2023»

Подведены итоги очередного игрового дня Международного турнира «Шахматные звезды – 2023», который прошел 25 января в Vegas City Hall. Турнир с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов проходит с 24 по 30 января. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

По итогам третьего дня победителем турнира по рапиду стал Раунак Садхвани, набравший 6,5 очков. Второе и третье места, уступив всего пол-очка, поделили Сергей Карякин и Владислав Артемьев. Лучший результат среди женщин показала Екатерина Лагно. Итоговое положение участников турнира по рапиду: Садхвани – 6,5 (9), Карякин и Артемьев – по 6 очков, Александр Грищук – 5, Екатерина Лагно – 4,5, Бибисара Асаубаева и Теймур Раджабов – по 4 очка, Санан Сюгиров – 3,5, Александра Горячкина – 3, Франсиско Вальехо – 2,5 очка.

«Это очень сильный турнир, в котором участвуют одни из лучших шахматистов мира. Я особенно рад, что здесь играет один из моих любимых гроссмейстеров – Александр Грищук. Сегодня я показал довольно хороший перформанс и надеюсь максимально выложиться в следующих партиях», — делится впечатлениями Раунак Садхвани.

«Играть в турнире с таким сильным составом – большое удовольствие. Для меня соревнования проходят довольно тяжело, но мне удалось, к счастью, одержать уже две победы. Буду стараться и дальше, в любом случае, участие в турнире – это бесценный опыт», — говорит Бибисара Асаубаева.

В детском турнире также подвели итоги рапида. В группе до 9 лет, финишировав 3 из 3, первым оказался Лука Тыртышников. На пол-очка отстал Роман Баклюков, набравший 7 очков. Бронза с 6,5 очками у Николая Шевякова. Среди девочек впереди Илиана Масаева – 4,5 очка.

В группе до 11 лет сюрпризов не произошло, со стопроцентным результатом победил Матфей Юрасов. На втором месте с 7 очками – Ульяна Голофаст. Следом с 6,5 очками –Артем Бетенев.

До 13 лет на финише успешнее всех оказался Петр Наумов, набравший 7,5 очков. На пол-очка отстал Матвей Селедчик. 6,5 очков в активе Дмитрия Руденко. Лучший результат среди девочек у Екатерины Чистовой – 4,5 очка.

В старшей группе до 15 лет Алексей Комаров (7,5 очков) на финише опередил лидирующего после второго дня Никиту Попова (7), потерявший лишь пол-очка. 4,5 очка у Алексея Комарова. Бронзу завоевал Даниель Коломеец. Камилла Олеск и Василиса Святополк-Четвертынская показали лучший результат среди девочек.

Подробные результаты представлены на сайте.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Владимир Поткин. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

предоставлено пресс-службой

В этом году стать свидетелем зрелищных соревнований участников турнира «Шахматные звезды – 2023» и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Чтобы стать зрителем турнира, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется. Также зрители могут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

28 января стартует второй этап турнира – блицтурнир, а 29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити в рамках турнира «Шахматные звезды – 2023» будут организованы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодежи. В пространстве Times Square VEGAS все поклонники шахматного спорта смогут понаблюдать за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2023» и зрелищными сеансами игры вслепую, получить автографы гроссмейстеров и приятно провести время в компании профессионалов и любителей интеллектуального спорта.

Также в рамках турнира пройдет закрытое заседание делового клуба RRCC.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Адрес проведения: 66 км МКАД, м. Мякинино, Vegas City Hall

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru

+7 903 129-28-59

pr@crocus-hall.com