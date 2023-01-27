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3 часа назад

Военный корабль XVII века нашли на дне Ла-Манша у берегов Англии

Мир24

Ученые спустя четыре года исследований идентифицировали затонувшее судно, найденное на дне Ла-Манша неподалеку от города Истборн. Исследование показало, что это голландский военный корабль XVII века Klein Hollandia, который участвовал во всех крупных сражениях второй англо-голландской войны, сообщает Live Science.

Корабль XVII века нашли на дне Ла-Манша у берегов Англии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Судно лежало под водой на глубине 32 метров с 1672 года. Команда экспертов провела дендрохронологический анализ и изучила архивные документы. Исследование проводила организация Historic England в сотрудничестве с Агентством культурного наследия Нидерландов и Обществом морской археологии.

Специалисты отметили хорошую сохранность судна. Его изучение позволит лучше понять, как строились голландские корабли XVII века и что произошло с судном во время его последнего рейса.

Известно, что в 1672 году корабль входил в состав эскадры, сопровождавшей флот Смирны во время плавания из Средиземного моря в Ла-Манш по пути в Нидерланды. У острова Уайт она была атакована английской эскадрой под командованием адмирала сэра Роберта Холмса. Корабль Klein Hollandia был взят на абордаж, получил повреждения и затонул. Это нападение стало одной из причин третьей англо-голландской войны.

Помимо деревянного корпуса, рядом с судном были найдены многочисленные артефакты. Среди них: пушка, итальянская мраморная плитка и куски итальянской керамики.

«Раскрытие истории военного корабля Klein Hollandia открывает еще одну увлекательную главу в и без того богатой общей морской истории Великобритании и Нидерландов», – отметил исполнительный директор Historic England Дункан Уилсон.

Ранее сообщалось, что старинный корабль нашли в затопленном карьере графства Кент. Его отнесли ко временам правления Елизаветы I.

Места,Роберт Холмс,
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