В Казахстане появилось третье трезвое село

В Северо-Казахстанской области появилось третье трезвое село, сообщает «Sputnik Казахстан».
По данным портала, очередным непьющим селом стало Ковыльное в районе имени Габита Мусрепова. Отмечается, что местные жители также не совершали преступлений за последние годы.
Ранее в селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь, сообщается на сайте регионального правительства.
Инициатива принадлежит местным властям и жителям, утверждает председатель «Трезвого Забайкалья» Валентина Сапунова.
На въезде в населенный пункт поставили баннер «Зона трезвости».