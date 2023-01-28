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25 минут назад

В Казахстане появилось третье трезвое село

Газета.Ru

В Северо-Казахстанской области появилось третье трезвое село, сообщает «Sputnik Казахстан».

В Казахстане появилось третье трезвое село
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным портала, очередным непьющим селом стало Ковыльное в районе имени Габита Мусрепова. Отмечается, что местные жители также не совершали преступлений за последние годы.

Ранее в селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь, сообщается на сайте регионального правительства.

Инициатива принадлежит местным властям и жителям, утверждает председатель «Трезвого Забайкалья» Валентина Сапунова.

На въезде в населенный пункт поставили баннер «Зона трезвости».

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