Российский город при -50 сняли как в фильме-катастрофе

Заснеженный Якутск при температуре -50 сняли на видео как локацию фильма-катастрофы. Кадры российского города опубликовал видеограф Майк Михайлюк на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На снятых видеохудожником кадрах нет горожан — весь Якутск принадлежит исключительно снегу, льду и инею и подсвечен «ледяным» голубоватым светом. В комментариях под опубликованным видео одни подписчики Михайлюка отмечают, что им становится холодно от одного только просмотра этого видео.