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23 минуты назад

Российский город при -50 сняли как в фильме-катастрофе

Lenta.ru

Заснеженный Якутск при температуре -50 сняли на видео как локацию фильма-катастрофы. Кадры российского города опубликовал видеограф Майк Михайлюк на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Российский город при -50 сняли как в фильме-катастрофе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На снятых видеохудожником кадрах нет горожан — весь Якутск принадлежит исключительно снегу, льду и инею и подсвечен «ледяным» голубоватым светом. В комментариях под опубликованным видео одни подписчики Михайлюка отмечают, что им становится холодно от одного только просмотра этого видео.

Другие же — жители Якутии — добавляют, что -50 — не худшая температура, которую им доводилось переживать в республике. «-50 это норма. У меня в деревне -65, я из Якутии», — написала одна из подписчиц.

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