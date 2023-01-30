Игры вслепую с участием мировых гроссмейстеров

29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры провели сеансы одновременной игры на 44 досках и приняли участие в зрелищных играх вслепую. Мероприятие прошло в рамках турнира «Шахматные звезды – 2023» с общим призовым фондом 15 млн рублей, который проходит в Vegas City Hall с 24 по 30 января.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В пространстве Times Square VEGAS все поклонники шахматного спорта могли понаблюдать за мастерством игры знаменитых гроссмейстеров. Спортсмены сыграли с детьми, участвующими в турнире «Шахматные звезды – 2023». Для этого шахматисты разбились на пары: Екатерина Лагно и Сергей Карякин, Бибисара Асаубаева и Теймур Раджабов, Александра Горячкина и Владислав Артемьев и Раунак Садхвани и Санан Сюгиров.

Мастер-классы для детей проводятся в VEGAS не в первый раз — аналогичное мероприятие состоялось в прошлом году в рамках турнира «Шахматные звезды – 2022». Игроку группы до 11 лет Матфею Юрасову, который феерично одержал победу над Сергеем Карякиным и Владиславом Артемьевым в 2022-м году, на этот раз удалось сыграть вничью. Единственным победителем среди детей стал Тимофей Коновалов. Зрители внимательно следили за тем, как восьмилетний спортсмен блестяще выиграл эндшпиль у Раунака Садхвани и Санана Сюгирова. Последним закончил свою партию фаворит детского турнира, участник группы до 9 лет, Лука Тыртышников. Юный спортсмен достойно сражался один на один с Теймуром Раджабовым, но победу в партии одержал гроссмейстер.

Пресс-служба

Победителями игр вслепую стали Александр Грищук и Франсиско Вальехо. Испанскому шахматисту хватило 15 минут, чтобы одолеть своих соперников, у Грищука же борьба была более упорной, но в результате спортсмену удалось одержать победу. Ведущей сеансов одновременной игры и комментатором партий для зрителей выступила женский гроссмейстер Мария Фоминых.

В турнире «Шахматные звезды – 2023» принимают участие десять выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева, а также сто юных шахматистов — победителей детских отборочных этапов.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».