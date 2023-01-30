Стартовал второй этап Международного турнира «Шахматные звезды – 2023»

Подведены итоги очередного игрового дня Международного турнира «Шахматные звезды – 2023», который прошел 28 января в Vegas City Hall. Турнир с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов проходит с 24 по 30 января. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

«Участие в турнире – это очень хорошая тренировка, особенно для молодых спортсменов. Лично для меня это отличная возможность где-то сыграть вживую — турниров сейчас проходит очень мало, играет свою роль и финансовый аспект, впечатляющий призовой фонд. На данный момент в турнире есть несколько фаворитов, но выиграть может любой из участвующих гроссмейстеров», — отмечает Александр Грищук.

В детском турнире сыграно 8 туров. В группе до 9 лет 7,5 очков набрал Мирон Кислов. По 6 очков – у Николая Шевякова и Романа Баклюкова. У лидера в группе девочек Илианы Масаевой – 3,5 очка.

В группе до 11 лет со стопроцентным результатом лидирует Матфей Юрасов. По 5,5 очков у Владимира Теремкова, Макара Бердашкевича, Марка Кругликова и Дениса Цой. Среди девочек лидирует Татьяна Студитская – 4,5 очка.

В группе до 13 лет с 6,5 очками лидирует Дмитрий Руденко. На пол-очка позади Максим Капустин и Григорий Филин. У Екатерины Чистовой, лидера среди девочек, 4 очка.

В старшей группе без потерь идет Игорь Вершинин, по 6 очков у Давида Полевого и Платона Смирнова. Среди девочек впереди Камилла Олеск с 3 очками.

В понедельник, 30 января, пройдут решающие туры и закрытие турнира. Подробности.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

В этом году стать свидетелем зрелищных соревнований участников турнира «Шахматные звезды – 2023» и вживую понаблюдать за игрой легендарных гроссмейстеров в Vegas City Hall может любой желающий. Чтобы стать зрителем турнира, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить бесплатный билет. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется. Также зрители могут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

предоставлено пресс-службой

29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити в рамках турнира «Шахматные звезды – 2023» организованы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодежи. В пространстве Times Square VEGAS все поклонники шахматного спорта могут понаблюдать за звездными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звезды – 2023» и зрелищными сеансами игры вслепую, получить автографы гроссмейстеров и приятно провести время в компании профессионалов и любителей интеллектуального спорта.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Адрес проведения: 66 км МКАД, м. Мякинино, Vegas City Hall

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru

+7 903 129-28-59

pr@crocus-hall.com