Главные паранормальные места Москвы

Говорят, кто не был в Москве, тот не знает России. Но даже те, кто в Москве живет, могут совсем её не знать. Столица хранит массу тайн. Мы расскажем о самых загадочных её местах.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Актеркины пруды. Останкино

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Давным-давно на землях Останкинской усадьбы Шереметьевых находилось кладбище самоубийц. Трудно сказать, было ли это влиянием места или тяжелой несвободной судьбы, но многие крепостные актрисы топились в прудах, которые даже прозвали «актеркиными». Теперь неподалеку стоит жилой дом, а на погосте - здание телецентра. Местные жители и работники телецентра рассказывают, что иногда в этих краях можно встретить древнюю старуху с клюкой, которая появляется перед несчастьями и трагедиями.

Волшебные часы. “Красные ворота”

Эти волшебные солнечные часы можно увидеть на доме номер два по Спартаковской улице, который известен как дом графа Мусина-Пушкина. Существует легенда, что сделал их знаменитый колдун и чернокнижник Яков Брюс для прежних хозяев дома. Правда, «заказчики» неосмотрительно над ним посмеялись, и Брюс сказал: «Пусть будут прокляты эти часы, и пусть они только плохое показывают». Интересно, что перед революцией и мировыми войнами камень, из которого сделана часовая доска, становился кроваво-красным.

Голосов овраг. “Коломенское”

В парке «Коломенское» есть очень необычное и таинственное место – Голосов овраг. Он делит музей-заповедник на две равные части. Овраг с крутыми склонами в Коломенском имеет длину более километра. Чтобы спуститься в него, придется пройти по длинным деревянным лестницам. Назван он по имени Волоса (Велеса) – языческого славянского бога подземного царства и потустороннего мира. Камни в Коломенском, лежащие на дне оврага, служили жертвенниками этому божеству. В окрестностях Голосова оврага археологи нашли остатки древних поселений датирующихся I веком до нашей эры и существовавших еще до прихода славян в эти места.

Новодевичий монастырь

Здесь принимали постриг только знатные женщины – представительницы царского или дворянских родов. При поступлении сюда они жертвовали значительные средства на строительство и убранство монастыря. По злой иронии судьбы, царевна Софья столь много сделавшая для Новодевичьего монастыря стала его узницей в 1689 г. по приказу Петра.

С именем опальной царевны здесь связана одна примета: если приложиться к белокаменным стенам Софьюшкиной башни и загадать романтическое желание, то оно обязательно потом сбудется. По поверью души заточенных монастырских узниц до сих пор здесь обитают и помогают всякому пришедшему к этим стенам. Кстати, в XVIII веке при монастыре был открыт приют для девочек-подкидышей на 250 человек. Девочек обучали плетению голландских кружев мастерицы, выписанные Петром I из Брабанта.

Третьяковская галерея

Говорят, что картины из собрания Третьяковской галереи как-то особенно, мистически влияют на людей. Например, картина “Утро стрелецкой казни” Сурикова стала причиной долгой тяжелой болезни дочери Павла Третьякова. Образ Владимирской божьей матери помог защитить столицу от врага. А позитивное воздействие на зрителей полотен Левитана, Николая Рериха можно даже измерить приборами!