Итоги турнира «Шахматные звезды – 2023»

30 января в Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходил в Vegas City Hall с 24 по 30 января.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

По итогам двух этапов турнира (рапид + блиц) на 10 месте оказался Франсиско Вальехо, 9 место у Александры Горячкиной, на 8 месте Бибисара Асаубаева, 7 место занял Санан Сюгиров, 6 место – Екатерина Лагно, 5 место у Теймура Раджабова, на 4 месте – Владислав Артемьев, победитель прошлого турнира «Шахматные звезды – 2022». На 3 месте оказался Раунак Садхвани, 2 место у Александра Грищука. Победитель турнира «Шахматные звезды – 2023» – Сергей Карякин.

Пресс-служба

«Я очень рад своей победе и благодарен всем участникам и организаторам турнира – в очередной раз все было сделано на высшем уровне. Как спортсмен, выступающий на турнирах по всему миру, я знаю, какой бывает организация. Здесь все устроено превосходно, с большим вниманием к каждой детали. Организаторы придумали уникальный формат, когда очень много детей имеют возможность сражаться параллельно с гроссмейстерами. Такие замечательные турниры развивают шахматный спорт в России, и я надеюсь, традиция будет продолжена», – делится впечатлениями Сергей Карякин.

В турнире «Шахматные звезды – 2023» приняли участие дети из 13 регионов страны: Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей, Дагестана, Башкортостана и многих других. Сто лучших спортсменов по итогам детских отборочных этапов приняли участие в финальном турнире «Шахматные звезды – 2023», где параллельно с гроссмейстерами соревновались в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале были определены победители в четырех возрастных группах. Награждение проводилось по итогам двоеборья, считались суммарные места по двум дисциплинам – быстрым шахматам и блицу. Если два игрока набрали одинаковое количество очков, то приоритет отдавался тому, кто занял меньшее место в быстрых шахматах.

В группе до 9 лет победителем стал Лука Тыртышников. Второе место у Романа Баклюкова, на третьем – Дмитрий Кузнецов. Среди девочек лучшей стала Илиана Масаева, второе место у Александры Чалой, на третьем месте Таисия Коченко.

В группе до 11 лет победил Матфей Юрасов, став лидером как в быстрых шахматах, так и в блице. Второе место у Марка Кругликова, на третьем месте Артем Бетенев. Среди девочек в этой категории победила Татьяна Мозолевская, на втором месте Ульяна Голофаст, на третьем – Анна Иващенко.

В группе до 13 лет первое место занял Петр Наумов, на втором – Дмитрий Руденко, на третьем – Матвей Селедчик. Среди девочек первое место у Екатерины Чистовой, на втором месте Полина Савка, на третьем – Дарья Смирнова.

В группе до 15 лет победил Алексей Комаров, второе место у Давида Полевого, на третьем месте Никита Попов. Лучшая девочка в этой категории – Камилла Олеск, на втором месте – Василиса Святополк-Четвертынская, третье место заняла Дарья Соколова Дарья.

Пресс-служба

Подробные результаты турнира представлены на официальном сайте.

«Это второй турнир, который мы проводим с нашими партнерами, компанией «Новые шахматы», и он получился еще более ярким, масштабным и эмоциональным, чем предыдущий. Мы благодарны всем гроссмейстерам, которые приняли участие в турнире, командам, которые всесторонне работали над проектом, зрителям, которые наблюдали за партиями в Vegas City Hall и, конечно, детям, которые демонстрировали невероятно талантливую игру и потрясающую волю к победе», – отметила директор по маркетингу и медиа Crocus Group Елена Петрова.

«Турнир «Шахматные звезды» стал мощным инструментом развития и популяризации шахмат в России. Наши гроссмейстеры получили возможность сразиться с сильнейшими иностранными соперниками, а молодые участники смогли не только играть между собой, но и участвовать в мастер-классах выдающихся спортсменов. Наша глобальная цель – сделать шахматы самой популярной интеллектуальной игрой среди детей и молодежи», — генеральный директор «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментаторами взрослых турниров выступили Владимир Поткин и Сергей Шипов. Детские партии комментировала Мария Фоминых. Зрители могли следить за ходом турнира в Vegas City Hall или онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники». В рамках турнира были организованы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта: открытые мастер-классы и игры вслепую от гроссмейстеров, деловые встречи и светские события.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа».

Партнер турнира – умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды – 2023» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF PRO – это первая в мире портативная электронная шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира, но при этом соответствующая по размерам всем международным стандартам.

Партнер турнира – деловое сообщество RRCC.

Подарки для детей предоставлены компанией «Мир Кубиков» – экспертом в мире конструирования. Это целая игровая вселенная, которая дарит радость выбора и свободу конструирования взрослым и детям.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости Спорт.

Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный интернет-портал Championat.com, порталы Rambler.ru и Gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс», журнал ОК! и радио «Коммерсантъ FM».

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Первый Международный турнир «Шахматные звезды – 2022» с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ прошел в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября. В нем приняли участие 10 выдающихся гроссмейстеров: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Морозевич, Франциско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Параллельно с гроссмейстерами соревновались юные спортсмены — в финале были определены 24 призера в четырех возрастных группах от 5 лет до 15 лет.