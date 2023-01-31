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2 часа назад

Названы города с самыми счастливыми жителями

Inc-News

Названы города с самыми счастливыми жителями. Опрос провёл сервис "Работа.ру", в нём приняли участие более 5 тыс. жителей разных регионов РФ.

Названы города с самыми счастливыми жителями
Фото: Inc-NewsInc-News

Россиянам предложили самостоятельно оценить свой уровень счастья.

Самое большое количество счастливых людей, согласно опросу, проживает в Москве и Санкт-Петербурге — 23 и 18 процентов соответственно. 16% счастливчиков живут в Новосибирске, а в Нижнем Новгороде и Тюмени их поровну — 10%.25% россиян признались, что ощущают себя счастливыми на 4 балла из 5. На один балл меньше поставили себе респонденты, число коих равно 31%, и каждый пятый из них живёт в столице.

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