Названы города с самыми счастливыми жителями

Самое большое количество счастливых людей, согласно опросу, проживает в Москве и Санкт-Петербурге — 23 и 18 процентов соответственно. 16% счастливчиков живут в Новосибирске, а в Нижнем Новгороде и Тюмени их поровну — 10%.25% россиян признались, что ощущают себя счастливыми на 4 балла из 5. На один балл меньше поставили себе респонденты, число коих равно 31%, и каждый пятый из них живёт в столице.