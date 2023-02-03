Швейцарский домик: шедевр усадьбы Кусково

На востоке Москвы, в районе Вешняки, расположена усадьба Кусково - прекрасный пример русского барокко и классицизма XVIII века. Этот уникальный архитектурно-художественный ансамбль с парком, ставший сегодня одной из самых популярных достопримечательностей столицы, создала семья Шереметевых. Одна из самых интересных построек Кускова – Швейцарский домик.

Фото: Главгосэкспертиза России Главгосэкспертиза России

Это здание в виде альпийского шале – наиболее поздняя постройка усадьбы: появилась она только в 1870 году. Профессор архитектуры Императорской Академии художеств Николай Леонтьевич Бенуа спроектировал дом по заказу последнего хозяина Кускова – Сергея Дмитриевича Шереметева. Еще в марте 1917 года граф владел состоянием, оцениваемым в 37,9 млн рублей, а в декабре 1918 он скончался, не имея никакой собственности, кроме разве что 40 научных работ и книг, автором которых был. Кстати, некоторые российские научные общества Сергей Шереметев в свое время содержал за собственный счет.

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Но в конце XIX века, когда события, потрясшие Россию, были еще далеко, Сергей Дмитриевич часто устраивал в Кускове пышные приемы. С единственной из усадеб, в которой граф бывал на протяжении всей жизни, его связывали одни из самых счастливых воспоминаний. Здесь он провел вместе с матерью первые безмятежные и отрадные годы детства, неоднократно принимал императорскую семью, праздновал важные семейные события.

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Первый этаж Николай Бенуа спроектировал из кирпича: здесь разместилась баня. Второй этаж, благодаря большому балкону, расположенному по всему периметру здания, нависает над первым и служит своеобразной террасой. А двускатная крыша, в свою очередь, нависает над вторым этажом, укрывая его от непогоды.

Второй этаж домика, а также наружную лестницу украшает великолепная резьба по дереву. Вышеупомянутый балкон также покрыт ажурной резьбой, оформлен фигурными колоннами. Резьбой по дереву с узорчатыми вставками выполнено крыльцо, перила и распашные двери – это поистине великолепное зрелище: домик похож на изящную шкатулку.

Собственно, только снаружи это здание и могут рассмотреть современные посетители Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково». Внутрь они зайти не могут, поскольку в Швейцарском домике располагается администрация музея.