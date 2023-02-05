Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
4 часа назад

Раскрыт адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве

Мослентаиещё 3

Адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве раскрыли в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Это доходный дом Саввинского подворья, и чтобы его найти, нужно с Тверской улицы свернуть в арку дома 6.

Раскрыт адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве
Фото: МослентаМослента

«Про него мало кто знает, так как дом спрятан! В советское время он был намеренно убран с главной улицы столицы и спрятан за фасадом нового дома. Если приглядеться к фасаду подворья, то можно заметить, что он изгибается. Именно так, как раньше изгибалась и Тверская улица».

Позже, после расширения Тверской улицы, этот участок был спрямлен, а дом сдвинут на 50 метров вглубь по особой технологии передвижения домов. Это здание было построено в 1905 году Иваном Кузнецовым. Его фасад в неорусском стиле отделан цветной керамической плиткой, которая не имеет аналогов в столице.

Ранее был назван адрес первого небоскреба в столице. Стало известно, что первое восьмиэтажное здание в Москве появилось благодаря архитектору Осипу Шишковскому в 1904-1905 годах. Это дом на Садовой-Спасской, 19/1.

Места,Иван Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители