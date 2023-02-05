Раскрыт адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве

«Про него мало кто знает, так как дом спрятан! В советское время он был намеренно убран с главной улицы столицы и спрятан за фасадом нового дома. Если приглядеться к фасаду подворья, то можно заметить, что он изгибается. Именно так, как раньше изгибалась и Тверская улица».